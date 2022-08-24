Чей Крым? А остальное чье тогда?

В Литве предложили спрашивать россиян о принадлежности Крыма при пересечении границы. Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с очередной антироссийской инициативой. Он предложил проводить опрос россиян, которые пересекают российско-литовскую границу, на предмет их отношения к проводимой Россией военной спецоперации на Украине.

- Чей Крым? – именно этот вопрос должен стать краеугольным камнем в таком опоросе. И если гражданин России ответить, что Крым российский, то его надо в один момент заворачивать и не давать ему возможности въезда.

- И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы, — заявил Ландсбергис, заранее расписавшись и за соседей по региону. Правда, оговорился, что Литва готова пойти на такой шаг и в одностороннем порядке, но если другие страны, граничащие с Россией, сделали бы у себя то же самое, то это было бы гораздо "эффективнее".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Хоботов, это мелко! – примерно так высказалась одна известная всем Маргарита Павловна в одном фильме. Действительно, мелковато как-то выглядит. Зачем ограничиваться только русскими и только границей. Можно и у литовцев, и у всяких туристов (если таковые приезжают в Литву) спрашивать это в любом месте. Пришел в магазин за булочкой или бутылкой кефира, а тебе вот так под дых на кассе: "Чей Крым?" А если дадут неправильный ответ, то либо не продавать, либо за двойную цену.

У поляков можно спрашивать совсем другое. Чей, например, Вильнюс? И если поляк ответит, что польский, да еще назовет Вильнюс Вильно, как его называли, когда город был в составе Польши, то не просто отказ, а на цугундер его!

Только кто сказал, что в эту игру можно играть в одни ворота? И спрашивать можно и поляков, и финнов, и шведов, и эстонцев, латышей, литовцев, да много кого еще.

Тем более, что к ним накопилось столько вопросов. Навскидку вот самые простые.

Чей Готланд?

Чей Гельсингфорс?

Ревель чей?

Про Вильнюс я ведь уже говорил? Но ведь нынешняя столица Литвы была в составе Польши всего-то 17 лет, а вот частью территории Российской империи Вильна была с 1795-го до 1918-го. Так чей тогда он, она, оно?

Да и в целом, чьи все-таки Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, которые Петр Первый выкупил за миллионы ефимков?

Можно, конечно, всех этих гавриков спрашивать, особенно сейчас, после сноса и уничтожения памятников советским воинам-освободителям, признают ли они, что в их странах у власти находятся нацистские режимы.

А насчет Крыма, так это даже не вопрос и не ответ. Это констатация реалий. Приезжают эти господа покупать что-нибудь в России или продать нам что-либо. А их и не спрашивают, а прямо первым пунктом в контракте черным по белому: "Настоящим договором стороны констатируют, что полуостров Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации…" А потом уже про покупку-продажу, порядок расчетов и прочие инвестиционные прелести.

И у нас тогда будет точно такая же демократия и свобода слова, как во всех этих странах.