Шойгу в Ташкенте возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами военных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости» в Ташкенте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев.

«Церемония прошла в Парке Победы, созданном в Ташкенте по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Гости также посетили музей «Славы», где ознакомились с вкладом жителей Узбекистана в Великую Победу над фашизмом. После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств – членов ШОС», - сообщили в Минобороны России.

В военно ведомстве отметили, что во встрече примут участие военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны наблюдателя при ШОС.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств государств-участниц членов ШОС. Неделей ранее в режиме видеоконференции прошло четвертое Совещание министров МВД и общественной безопасности государств-членов ШОС.