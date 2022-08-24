Минобороны демонстрирует боевую работу групп огневой поддержки вертолетов Ми-28

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и групп огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

«Все на боевом взводе ребята, внимание очень серьезное, смотреть нужно везде, скорость вертолета высокая, летим низко. Только когда возвращаемся обратно – расслабляемся где-то после двух километров», - рассказал журналистам старший группы огневой поддержки Алексей.

Алексей в Донбассе с самого начала специальной военной операции. Уже есть опыт успешной эвакуации вертолетного экипажа. Группа десантируется и занимает круговую оборону на месте аварийной посадки. Если кого-то необходимо разблокировать, есть спасатель. И медик для раненых. Когда нет другой возможности, выходят по земле.

«На земле я пытаюсь вывести группу из красной зоны до места эвакуации, где будет связь и сможет сесть другой вертолет. На земле отвечаем мы за летчиков, они у нас как хрусталь, можно сказать», - сказал Алексей.

Вот стрелок машет из вертолета кому-то на земле рукой. Это мирные жители встречают с очередного боевого вылета.

«Машут целые семьи, бабушки крестят, люди нас поддерживают значит правильное дело делаем», - добавил Алексей.

«Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз. Они выполняют групповые полеты на предельно малой высоте по сопровождению воинских колонн и гуманитарных грузов по дорогам общего пользования. Они также выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», - комментируют в Минобороны России.

Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В связи с обращением сирийской стороны командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение об оказании помощи в тушении природного пожара.

Экипаж армейской авиации, дислоцированный на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, оказал помощь местным экстренным службам в ликвидации сложного пожара в труднодоступном горном районе провинции Латакия.

Экипаж российского вертолета Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5, был в кратчайшее время поднят с авиабазы Хмеймим и выполнил 6 сбросов воды общим количеством 21 тонна в очаг возгорания.

Особая сложность тушения пожара состояла в том, что экипажу вертолета приходилось осуществлять забор воды из водоема на равнине, а затем производить набор высоты на несколько сотен метров в горах при восходящих и нисходящих воздушных потоках и повышенной температуре.

Благодаря профессионализму российского экипажа пожар был потушен.