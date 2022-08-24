Из-за рекордной засухи в американском Техасе появились следы динозавров

Биологи уверены, что найденные отпечатки принадлежат акрокантозаврам. Фото: YouTube

Американский парк «Долина динозавров», расположенный в Техасе, знаменит на весь мир тем, что на его территории природа сохранила множество следов динозавров.

Но обрушившаяся на США рекордная засуха осушила в этом парке несколько крупных водоемов, на оголившемся дне которых смотрители обнаружили еще несколько десятков прекрасно сохранившихся отпечатков лап древних животных.

По оценкам ученых, уже начавших исследования, это одни из самых древних отпечатков лап динозавров в мире – по предварительным оценкам, они были оставлены 113 миллионов лет тому назад.

Биологи уверены, что они принадлежат акрокантозаврам.

Акрокантозавры в представлении современного художника. Фото: ru.wikipedia.org

Ученые торопятся завершить свою работу как можно скорее: синоптики обещают, что в скором времени в Техасе наконец-то пойдут дожди, а это значит, что реки и озера «Парка динозавров» вновь наполнятся водой, которая скроет следы древних ящеров.

Уходящее засушливое лето невольно подарило исследователям «Парка динозавров» еще один отпечаток, который принадлежит завропосейдону – представителю динозавровых, отличающегося гигантскими размерами.