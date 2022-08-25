Поддержать животных из приюта можно с помощью банковской карты

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Акция «Поделись любовью» проходит в поддержку частных приютов животных. Она будет действовать до 11 сентября. Держатели карт «Халва» в этот период смогут покупать товары для животных (у магазинов-партнеров) с увеличенной рассрочкой на 12 месяцев и тем самым поддерживать благотворительные фонды помощи животным.

- Банк будет перечислять до 10% от суммы каждой покупки в два частных благотворительных фонда помощи бездомным животным – «Муркоша» для кошек и «Домашний» для собак. При покупке в интернет-магазине «Четыре Лапы» будет отчисляться 5% с суммы каждой покупки, в других магазинах-партнерах в категории «Товары для животных» – по 1%. А если совершать не менее 5 покупок на сумму от 10 000 рублей по карте «Халва» в период проведения акции, размер отчислений с каждой покупки будет удвоен, - говорится в официальном сообщении банка.

Как участвовать? Для этого нужно активировать акцию «Поделись любовью» в мобильном приложении банка «Халва – Совкомбанк». Зарегистрированным участникам бесплатно на 30 дней подключается подписка «Халва. Десятка». Она дает возможность совершать любые покупки у всех партнеров банка в рассрочку на 10 месяцев.

СПРАВКА «КП»

«Муркоша» является крупнейшим частным приютом для кошек в России, в нем живут более 500 подопечных. Благотворительный фонд «Домашний» организован для помощи оказавшимся на улице собакам, постоянно в приюте проживает более 600 питомцев.