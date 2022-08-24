The Lancet: Каждый год жара убивает сотни тысяч человек

C 1980 года смертность от жары возросла на 74 процента и продолжает расти. Фото: Shutterstock

Уважаемый медицинский журнал Lancet опубликовал сразу два исследования о глобальном потеплении. В экстремально жаркий август почитать такое — самое оно. Первое исследование рассказывает, как повышение температур влияет на наш организм. Если коротко, то не очень хорошо.

Совместное исследование канадских, австралийских и американских ученых охватывает большой период (с 1980 по 2016 год) и называется «Экстремальная жара: риски для здоровья». По их оценкам, за это время смертность именно от жары возросла на 74 процента и продолжает расти. Так, только за 2019 год в мире умерло от жары не менее 356 тысяч человек. А ведь могли бы жить, если бы не аномально высокие температуры. Ученые считают, что с каждым годом жертв жары будет все больше.

Ученые связывают как минимум 17 причин смерти с излишне высокими температурами: в основном все они так или иначе связаны с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также излишней интоксикацией от обезвоживания. Кроме того, отмечают ученые, жара влияет и на психическое здоровье. А значит может быть косвенной причиной убийств в состоянии аффекта и самоубийств.

Самое печальное, что жару мы не называем глобальной климатической проблемой. Она подкрадывается тихо и бьет по уязвимым местам. Недаром после жарких дней, а особенно смога, что накрыл Москву в 2010 году, увеличилось количество смертей среди хронических больных.

Второе глобальное исследование было посвящено кондиционерам и их влиянию на окружающую среду. Ученые Австралии, Великобритании и Канады считают, что из-за кондиционеров, которые мы массово используем в жару, сильно увеличиваются количество парниковых выбросов в атмосферу. И рекомендуют чаще купаться, сажать в городах больше деревьев, использовать вместо кондиционеров вентиляторы. Хорошо им говорить, а как быть в офисах? Бассейны ставить?

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