Шойгу объяснил причины замедления темпов наступления на Украине

Министр обороны рассказал, как украинские военные сами публикуют свидетельства издевательства над военнопленными

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил в Ташкенте на заседании Шанхайской организации сотрудничества, где отметил роль ШОС в качестве «нового центра силы на фоне турбулентной международной обстановки».

Вот, что, в частности, он заявил в своем выступлении:

«Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация».

«В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис».

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику».

«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине».

«Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС».

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил в Ташкенте на заседании Шанхайской организации сотрудничества, где отметил роль ШОС в качестве «нового центра силы на фоне турбулентной международной обстановки».

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно».

«Украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы. Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре».

«Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30-ти украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США. Разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в США. Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС».

«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами. Таким образом Киевом был нанесен ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона «Азов» - запрещенной в России террористической организации. В результате 50 человек погибли, 73 ранены».

Глава военного ведомства также сообщил коллегам об имеющихся многочисленных доказательствах нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными: «Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов».