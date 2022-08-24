Сергей Станкевич рассказал, какая фраза вернувшегося из Фороса Горбачёва его ошеломила Фото: Личный архив

Несколько часов назад Сергей Станкевич разместил в соцсетях фото, которое подписал так: «В августе 1991-го. Этому снимку 31 год.

22 августа 1991 года в Москву из Фороса вернулся президент СССР Михаил Горбачёв, освобождённый из крымского плена после поражения путча ГКЧП.

Правительственный аэропорт Внуково-II.

Президента СССР встречает российская команда…»

На этом комментарий, собственно, и заканчивается. Но журналист «Комсомольской правды» решил его продолжить, для чего и позвонил своему давнему герою. Как оказалось, не зря!

- …Сергей Борисович, обычно в СМИ, когда вспоминают о возвращении Михаила Горбачёва в августе 1981-го из Фороса, публикуют известное фото… Где там президент СССР вместе с супругой Раисой Максимовной и, по-моему, какая-то девочка с ними и - охрана с автоматами…

- Да, девочка была там на руках, они спускались, все это было.

- Да, это внучка, по-моему. Скажите, а когда Горбачев спустился с трапа и вы его окружили, - Станкевич - прямо напротив Михаила Сергеевича - вот первые слова слова его?

- Тут, Александр, важна еще предыстория.

Когда вот в этот наш штаб, который противостоял ГКЧП и размещался в кабинете Бориса Ельцина в «Белом доме», пришла информация о том, что из Фороса, точнее, из аэропорта «Бельбек» вылетели три самолета… (На первом летел Горбачев, а на двух других - члены ГКЧП, которые летали на встречу с Горбачёвым.) тогда Ельцин дал поручение Сергею Шахраю и мне, чтобы мы ехали в аэропорт и проследили за всем, что там будет происходить, до конца.

И вот я и Шахрай туда поехали…

- Встречать и Горбачёва, и гекачепистов.

- Да. Причем, тут что любопытно?

Владимир Крючков, глава КГБ СССР, настоял на том, чтобы он был на борту вместе с Горбачевым, не хотел лететь в двух других…

- Почему?

- Видимо, может быть, предполагал, что эти самолеты по каким-то причинам могут не долететь. Поэтому он непременно хотел быть в том самолете, который точно долетит и настоял, чтобы его туда посадили.

Правда, Горбачев с ним вместе не хотел быть рядом, и Крючкова разместили в хвосте самолета. И вот таким образом они летели в сторону Москвы.

Значит, мы приехали с Шахраем во Внуково II…

- Вы тогда были уже советниками Президента России, да?

- Да, советниками Ельцина. Шахрай отвечал за юридическую сторону, а я за политическую.

После того, как первый самолёт приземлился, Раису Максимовну с внучкой сразу увезли, она неважно себя чувствовала.

А дальше - вот эта сцена, которая запечатлена на снимке.

- Подробнее, пожалуйста…

– Горбачев подошел к нашей группе представителей российской власти.

- Момент, прямо заметим, необычный!

- Как же, он был президентом СССР, представлял союзную власть, а мы представляли там власть России.

И тут - да - была такая символическая немножко встреча. Потому что до этого как бы предполагалось, что мы были в некоторой конфронтации, соперничестве. А тут - вот две власти встретились.

- Так а вот что - Горбачев, первые его слова – вот он подошел к вам…

- Первая его фраза меня ошеломила. Он ко всем обращался на ты и он мне сказал – вот видишь, Сергей, президент все выдержал, а вы сомневались. Вот такая была его фраза первая.

- А что, Станкевич сомневался?

- Я не знаю, я никаких сомнений вроде бы публично не выражал, но что-то как бы вот у него такое накопилось.

Значит, президент все выдержал, а вы сомневались.

И дальше как бы несколькими фразами мы обменялись.

Я сказал – Михаил Сергеевич, приветствуем вас, с возвращением, мы надеемся, что все противоречия, которые были, позади, у нас есть важные общие дела и давайте делать их вместе.

Вот буквально то, что я сказал ему. На что он ответил – конечно, какие могут быть теперь между нами счеты, не сомневайся, теперь все будет иначе.

Вот, собственно, буквально почти я воспроизвожу все сказанное, потому что эта сцена у меня до сих пор как бы перед глазами.

Вот и все, собственно.

И после этого к Горбачеву приставили охрану и его кортеж уехал.

А мы ждали два других самолета, которые в этот момент кружили над аэропортом и должны были садиться.

- А вот интересно, Крючков, который в хвосте летел, его близко не подпустили к вам, да?

- Нет. Его отдельно выносили на руках.

- А почему?

- Потому что он же летел в хвосте, а туда трап не подогнали, была только обычная металлическая лестница. И вот офицеры охраны - его приняли на руки буквально. Одни подавали из самолета, а другие принимали подхватили.

- Ясно. А гекачепистов потом в аэропорту арестовали, я вот не помню?

- Прямо в том же аэропорту. Сели еще два самолета, там был маршал Дмитрий Язов, другие члены ГКЧП…

И в аэропорту же присутствовал Генпрокурор России Валентин Степанков. Членам ГКЧП зачитали решение о том, что они задержаны - и их тут же взяли под стражу.

- Понятно. Просто надо напомнить, что они летали в Форос, пытались выяснить позицию Горбачева по поводу переворота, они утверждали, что это он им сказал - делайте, типа, что хотите…

- Да, тут как бы есть противоречия… На этот счет в разное время выдвигались разные версии. Но, боюсь, что теперь достаточно сложно будет установить до конца все, что происходило.

Единственное, что мне лично представляется, по моим впечатлениям, - я не верю в то, что Горбачев был участником заговора, что он обо всем знал и чуть ли не руководил из-за кулис.

У меня осталось убеждение в том, что его, действительно, там (в Форосе. - А.Г.) интернировали участники заговора и что, может быть, он какую-то «вторую мысль» и держал про себя И, может быть, он, действительно, говорил – смотрите сами и делайте, что вы там решили – то есть, исключать этого нельзя.

Но то, что Горбачев был тайным заговорщиком, - нет, ничего не указывало на это, абсолютно.

И по логике поведения Горбачёва, по психологии – не было ничего подобного. Я так и остаюсь в этом убеждении.

- Понял. Спасибо.

КСТАТИ

Кто есть кто на фото

Обьясняет Сергей Станкевич:

«…Я справа, в светлом летнем костюме, который невозможно было сменить. (Видимо, не было времени. - А.Г.)

Справа от меня - И.С. Силаев, председатель Совмина РСФСР.

Сразу за ним видно Е.М.Примакова.

Крайний слева в центре снимка - В.П. Баранников, министр внутренних дел РСФСР.

Слева от меня затылком (лица не видно) стоит С.М. Шахрай…»