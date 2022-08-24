Минобороны: за сутки уничтожено более 600 военнослужащих ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В День независимости киевской власти от будущего своего народа, высокоточными ударами российских войск по военным объектам ВСУ в Донецкой и Херсонской области были уничтожены десятки украинских военнослужащих и наемников, успешно ликвидированы военные объекты и военная инфраструктура ВСУ.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении. А в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-лейтенант отметил, что также высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и 8 единиц военной техники.

Представитель Минобороны также сообщил, что в результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек.

Украинские военнослужащие дезертируют, но чаще просто отказываются вести боевые действия.

«Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», - говорится в сообщении Конашенкова.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: семь пунктов управления, пять складов с боеприпасами, Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган», взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: 7 украинских беспилотников, два украинских снаряда реактивной системы залпового огня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В лесном массиве Запорожской области при проведении разведывательно - поисковых мероприятий военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тайник с вооружением украинских националистов.

Спецназовцы Росгвардии изъяли из схрона 60 ручных гранат РГД-5, 14 гранат Ф-1, более 70 запалов к гранатам, 12 выстрелов к гранатометам и более 10 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию.

В ведомстве отметили, что ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы задержали гражданина Украины 1968 года рождения, участника АТО, подозреваемого в пособничестве ВСУ. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного в комендатуру.

Борьба с украинскими националистами на освобожденных территориях ведется и следователями.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко.

Сообщается, что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Убийство было совершенно по той же схеме, что и Дарьи Дугиной в Москве: под сиденье машины руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

268 - самолетов

148 - вертолетов

1803 - беспилотных летательных аппарата

369 - зенитных ракетных комплексов

4382 - танка и других боевых бронированных машин

819 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3339 - орудий полевой артиллерии и минометов

5034 - единицы специальной военной автомобильной техники