Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 9:45

Минобороны: за сутки уничтожено более 600 военнослужащих ВСУ

Ряд батальонов ВСУ за несколько часов потерял до 50 процентов личного состава
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

В День независимости киевской власти от будущего своего народа, высокоточными ударами российских войск по военным объектам ВСУ в Донецкой и Херсонской области были уничтожены десятки украинских военнослужащих и наемников, успешно ликвидированы военные объекты и военная инфраструктура ВСУ.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении. А в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-лейтенант отметил, что также высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и 8 единиц военной техники.

Представитель Минобороны также сообщил, что в результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек.

Украинские военнослужащие дезертируют, но чаще просто отказываются вести боевые действия.

«Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», - говорится в сообщении Конашенкова.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: семь пунктов управления, пять складов с боеприпасами, Объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области, реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган», взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: 7 украинских беспилотников, два украинских снаряда реактивной системы залпового огня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В лесном массиве Запорожской области при проведении разведывательно - поисковых мероприятий военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тайник с вооружением украинских националистов.

Спецназовцы Росгвардии изъяли из схрона 60 ручных гранат РГД-5, 14 гранат Ф-1, более 70 запалов к гранатам, 12 выстрелов к гранатометам и более 10 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию.

В ведомстве отметили, что ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы задержали гражданина Украины 1968 года рождения, участника АТО, подозреваемого в пособничестве ВСУ. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного в комендатуру.

Борьба с украинскими националистами на освобожденных территориях ведется и следователями.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко.

Сообщается, что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Убийство было совершенно по той же схеме, что и Дарьи Дугиной в Москве: под сиденье машины руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

268 - самолетов

148 - вертолетов

1803 - беспилотных летательных аппарата

369 - зенитных ракетных комплексов

4382 - танка и других боевых бронированных машин

819 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3339 - орудий полевой артиллерии и минометов

5034 - единицы специальной военной автомобильной техники

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ