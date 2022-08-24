Население Китая скоро начнет сокращаться: почему это грозит проблемами всему миру

Через пару лет, по прогнозам экспертов, Китай уступит Индии свой статус самой населённой страны мира. Фото: Shutterstock

Через пару лет, по прогнозам экспертов, Китай уступит Индии свой статус самой населённой страны мира. Для таких ожиданий есть все основания: если в 2016 году в Поднебесной родилось почти 18 млн малышей, то в 2020-м только 12 - на треть меньше! И эта тенденция сохраняется. Согласно официальной статистике, в прошлом году число новорожденных в некоторых провинциях страны стало минимальным за несколько десятилетий, сообщает китайская газета газета Global Times со ссылкой на демографов. Впервые за 60 лет в провинции Хунань родилось менее 500 тысяч детей, а в провинции Хэнань - менее 800 тысяч. На фоне негативных демографических процессов, предупреждает Global Times, Китай в ближайшие годы может вступить в период убыли населения, а коэффициент рождаемости продолжит сокращаться на протяжении ближайшего столетия.

Что же случилось с демографической ситуации в Китае? Почему она так резко меняется и чем все это может обернуться для пока еще самой населенной страны мира, «КП» разбиралась с известными российскими китаистами.

Кто виноват? И стар, и млад…

- Китай столкнулся с несколькими вызовами в области демографии, - объясняет Алексей Маслов, руководитель института стран Азии и Африки МГУ. - Во-первых, это последствия политики «одна семья - один ребенок», которая потом была заменена на «одна семья - двое детей». Она привела ко многим перекосам, например, зачастую рождавшихся девочек родители вообще не регистрировали, потому что хотели мальчика, который будет содержать их в старости. Получилось так, что, по разным подсчетам, несколько миллионов девочек вообще не вошли в статистику. То есть они не имели возможности учиться, поступать в университеты и как бы их вообще не существовало. Хотя местные власти, разумеется, о них знали.

Второй момент - в Китае началась активная урбанизация: сегодня в городах проживает почти 65 процентов населения страны. Когда Дэн Сяопин начинал свою перестройку 80-х годов, в городах проживало лишь 20 процентов населения. И из-за изменения социальной среды ушло и прошлое представление о том, что чем больше детей в семье, тем лучше. Сегодня китайцы не могут позволить себе иметь в семье больше одного или двух детей, многие родители работают. Содержание ребенка стало дорогим. Если раньше в деревнях просто отдавали ребенка на воспитание бабушке и дедушке, а в дальнейшем была бесплатная школа, то сегодня идет соревнование кошельков родителей. Хотя формально образование бесплатное, и среднее, и высшее, тем не менее в реальности многие родители предпочитают отдавать детей в платные школы, доплачивать за дополнительные занятия в университете, то есть учащийся ребенок - это серьезное обременение.

Еще одна проблема - новые тенденции и моды в китайском обществе. Например, есть немало современных китайских женщин, которые утверждают, что они собираются быть «чайлдфри», потому что надо делать свою карьеру, а ребенок для этого - помеха. Заметно увеличилось количество поздних браков. В традиционном обществе девушка стремилась выйти замуж как можно раньше, это было еще лет 10-15 назад, сейчас многие собираются замуж только в 35 лет, а то и позже, что тоже не способствует увеличению рождаемости.

Выдержит ли государство тяжелый груз пенсионеров?

- Все это вместе привело к тому, что образовалась демографическая яма, - продолжает Алексей Маслов. - Скорее всего, рост населения Китая достигнет пика к 2030-2035 году, и дальше пойдет серьезное падение. Следствием этого будет резкое увеличение числа пенсионеров - до 300-350 млн человек, и на одного пенсионера будет приходиться 1,5 работающих. Учитывая, что в Китае нет классических пенсионных фондов и они частично дотируется за счет государства, на содержание пенсионеров будут уходить триллионы долларов ежегодно. Это тяжелый груз на плечах государства. К тому же дети не очень хотят содержать родителей в городе. А подавляющее число пожилых привыкли встречать старость, причем не самую глубокую, например, с 65 лет, в окружении своей семьи, в то время как такое сейчас почти невозможно. Это точка для социального конфликта.

Молодым везде у нас дорога. Но идти по ним некому

Очень важный момент - в Китае уменьшается число молодой рабочей силы, поясняет Алексей Маслов. В Индии сегодня число работоспособного населения больше, чем в Китае. Поэтому Китай начинает делать упор не на число населения, а на качество - качество подготовки, образования, потому что высокотехнологические производства не требуют большого числа населения.

Нынешние демографические перекосы в Китае чреваты огромным числом проблем, продолжает эксперт. Вот некоторые из них. Постепенно обезлюдят районы, например, на прилегающие к России на северо-востоке страны, поскольку там сложный климат, небольшие зарплаты, и молодежь не хочет там закрепляться. Раньше, поскольку среди молодых была большая конкуренция, им приходилось жить и работать в этих районах. Сегодня эта конкуренция исчезает.

Очень важный момент - в Китае уменьшается число молодой рабочей силы, поясняет Алексей Маслов. Фото: Shutterstock

Во-вторых, из-за перестройки китайской экономики растет безработица среди молодежи до 25 лет, которая по некоторым регионам достигает от 12 до 25 процентов.

Третий момент - раньше именно молодежь была движущей силой в освоении сложных в географическом и климатическом отношении регионов, например, северо-запада Китая, потому что там платили больше и были добавки. Все приводит к изменению рынка труда целиком и полностью.

Стимулировать рождаемость или переждать пик старения?

- Власти Китая, очевидно, понимают проблему. Как они на нее реагируют?

- Бьют тревогу. Ситуация серьезная, и власти будут постепенно переходить к стимулированию рождаемости. Но есть еще один момент, который надо учитывать. Один из вариантов решения проблемы - переждать неприятный пик роста пожилого населения, который может закончится в 2040-45 годах, и с этого момента все выровняется. То есть Китай поднимет планку образовательных стандартов, потому что понадобится меньше людей, но с лучшим качеством образования. И уже не надо будет кормить такое большое количество пожилых людей, тратиться на их обеспечение медицинской помощью. Думаю, Китай выберет именно второй вариант, то есть дождаться, пока пройдет пик старения населения.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

В ближайшую пятилетку сокращение населения Китая не произойдет, - считает заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский. - По многим экспертным оценкам, реальное сокращение китайцы ждут с 2050-го года, в крайнем случае - с 2040-го. Это станет последствием политики ограничения рождаемости, когда за рождение второго ребенка надо было платить немалый штраф. Сейчас власти страны отменили все ограничения в области рождаемости - на этот счет было постановление политбюро ЦК КПК от 31 мая 2021 года. Пока ежегодная статистика дает рост населения Китая, который продолжится, как минимум, до 2040 года. Проблема в том, что китайские семьи не хотят иметь много детей.

- Ту же участь - сокращение населения - предсказывают Японии и Южной Корее.

- В этих странах прирост населения снизился уже давно. Они идут по одному и тому же маршруту, что и Китай. Еще и Сингапур в этом положении оказался. Люди получают больше доходов и хотят больше внимания уделять себе. Потому что каждый ребенок - это дополнительные затраты, особенно если учесть, что лет 30-40 назад затраты на ребенка были на порядок меньше, чем сегодня.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Из статьи «Демографическая безопасность России и Китая: основные факторы влияния», опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока»:

«Одной из главных причин снижения рождаемости является сокращение численности женщин фертильного возраста. В Китае более чем на протяжении тридцати лет гендерный дисбаланс оставался очень высоким, достигнув максимума до 121,2 мальчиков к 100 девочкам (2004-2008 гг.), возникший в результате действия программы «одна семья - один ребенок» в связи с традиционными представлениями о том, что мальчики - это будущие кормильцы престарелых родителей.»

ОФИЦИАЛЬНО

В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао и Тайваня), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.