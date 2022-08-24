Иван Ургант ошеломил романтичными кадрами с женой Федора Бондарчука

Иван Ургант заработал на новом клипе с Паулиной Андреевой от 1,5 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант, пребывающий в бессрочном отпуске, внезапно появился в эфире. Правда, не на ТВ, а на YouTube. Шоумен реанимировал свой музыкальный канал Grisha Urgant, где последний раз видео публиковалось аж семь лет назад. Гриша, если кто не в курсе, - это альтер эго Ивана, которое появилось в 2010 году: так в свободное от работы время телеведущий баловался музыкой, приклеив себе усы и сколотив собственную группу.

На этот раз Иван-Гриша перепел старый хит Сергея Мазаева "Ночной каприз". Действие в клипе происходит в декорациях американского мотеля, где специальный автомат с жетонами исполняет желания Урганта, демонстрируя ему роковую красавицу за стеклом и тяжелой бархатной занавеской. Эта роль досталась актрисе и жене Федора Бондарчука Паулине Андреевой: она то и дело появляется в кадре, общаясь с героем через стеклянную стену. При этом между Ургантом и Паулиной явный пожар: сначала они играют в любовь на расстоянии, а после, когда что-то идет не так, декорации съедает настоящее пламя. Горячо!

Кадр из клипа Grisha Urgant.

Кстати, для Андреевой эта работа нетипична: зритель привык чаще видеть ее в фильмах и сериалах, причем, в последнее время еще и в качестве режиссера. Да и вообще, на публике артистка почти не мелькает, а зря: после рождения сына в прошлом году Паулина стала еще эффектнее - длинные волосы, томный взгляд, стройная фигура.

Кадр из клипа Grisha Urgant.

За неделю клип Ивана-Гриши набрал всего 10 тысяч просмотров и около 400 лайков. Дизлайки на YouTube, как известно, уже не показывают. А вот комментарии под видео Ургант заблаговременно отключил сам, видимо, опасаясь накрывшего его в последние месяцы сетевого хейта. Кстати, на новом видео артист умудрился заработать даже в условиях отключения монетизации российского YouTube: так, в клипе несколько раз появляется логотип известного банка, лицом которого Ургант стал несколько лет назад.

К слову, в ближайшее время Гриша Ургант намерен выйти на сцену: в октябре у музыканта запланирован большой концерт в Москве. Билеты на шоу стоят от 2 до 9 тысяч рублей.

Кадр из клипа Grisha Urgant.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько мог заработать Ургант на новом клипе?

Ненавязчивые рекламные интеграции или продакт-плейсмент, когда в клипах крупным планом появляются логотипы и фирменные знаки известных брендов, уже давно приносят звёздам большие деньги. Первопроходцами коммерческих видео в шоу-бизнесе стали заклятые друзья Филипп Киркоров и Николай Басков: их клип "Ибица" оказался буквально напичкан торговыми марками. А в другом видео Баскова - "Караоке", как в свое время выяснил сайт kp.ru, одна только реклама водки стоила 3,5 млн рублей.

А сколько мог заработать Иван, он же Гриша Ургант на своем новом видео?

- Вопрос сотрудничества по рекламе - это всегда вопрос торга, - отметил в беседе с kp.ru Андрей Коннов, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Konnov Media. - Кроме того, здесь может быть два варианта. Либо это спонтанная реклама банка для увеличения портфеля заемщиков или владельцев карт - тогда это будет стоить дороже. А если это часть большого рекламного контракта банка с Иваном Ургантом - тогда дешевле. Как правило, если речь идет об интеграции в видеороликах, можно отталкиваться от суммы в 1,5 - 2 млн рублей. Но всё очень индивидуально. Надо учитывать и сезонность, и рукопожатность медийной персоны и многое-многое другое.