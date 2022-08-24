Почем цветочки к 1 сентября: Эксперты рассказали, сколько стоит букет в разных регионах России

Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не только 8 марта и 14 февраля можно считать «профессиональными праздниками» торговцев цветами – в этот перечень можно смело записывать и 1 сентября! Любой родитель, который собирает ребенка в школу, знает - к сумме затрат на ручки-тетрадки необходимо (ну или очень желательно) прибавлять стоимость школьного букета.
А сколько именно нужно прибавлять, выяснили аналитики компании «Эвотор». По подсчетам экспертов, в среднем один букет сейчас стоит 1096 рублей. Это на 11% выше, чем в прошлом году (984 рубля).
- Наши аналитики рассчитали средний чек цветочных магазинов, которые используют наши кассовые терминалы (их 800 тысяч), - объясняет методику пресс-секретарь ИТ-компании «Эвотор» Юлия Ветчинкина. - Как правило, люди сами могут сформировать букет - же это не бутылка молока с закрепленным ценником. Можно купить охапку роз на 10 тысяч рублей, а можно и три гвоздички взять на 500 рублей: и то, и другое - букет цветов.
Самые дорогие букеты, как водится, в Москве: 1608 рублей. А наиболее бюджетные - в Псковской области, где букет стоит почти втрое дешевле (см. «Только цифры»). По данным экспертов, самые ходовые цветочки сейчас - роза, хризантема, альстромерия, гвоздика, гербера, лилия.
Регионы, в которых на цветы тратят больше всего...
Регион Средняя цена за букет в августе, рублей
Москва 1608
Ханты-Мансийский АО 1570
Тюменская область 1390
Краснодарский край 1373
Приморье 1347
Иркутская область 1279
Санкт-Петербург 1252
Хабаровский край 1217
Татарстан 1179
Саратовская область 1173
…и меньше всего
Регион Средняя цена за букет в августе, рублей
Ярославская область 861
Архангельская область 829
Владимирская область 820
Карелия 815
Удмуртия 803
Томская область 781
Кировская область 772
Пермский край 728
Вологодская область 706
Псковская область 678