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24 августа 2022 11:42

Почем цветочки к 1 сентября: Эксперты рассказали, сколько стоит букет в разных регионах России

Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%

Цены на букеты к 1 сентября в России за год выросли на 11%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только 8 марта и 14 февраля можно считать «профессиональными праздниками» торговцев цветами – в этот перечень можно смело записывать и 1 сентября! Любой родитель, который собирает ребенка в школу, знает - к сумме затрат на ручки-тетрадки необходимо (ну или очень желательно) прибавлять стоимость школьного букета.

А сколько именно нужно прибавлять, выяснили аналитики компании «Эвотор». По подсчетам экспертов, в среднем один букет сейчас стоит 1096 рублей. Это на 11% выше, чем в прошлом году (984 рубля).

- Наши аналитики рассчитали средний чек цветочных магазинов, которые используют наши кассовые терминалы (их 800 тысяч), - объясняет методику пресс-секретарь ИТ-компании «Эвотор» Юлия Ветчинкина. - Как правило, люди сами могут сформировать букет - же это не бутылка молока с закрепленным ценником. Можно купить охапку роз на 10 тысяч рублей, а можно и три гвоздички взять на 500 рублей: и то, и другое - букет цветов.

Самые дорогие букеты, как водится, в Москве: 1608 рублей. А наиболее бюджетные - в Псковской области, где букет стоит почти втрое дешевле (см. «Только цифры»). По данным экспертов, самые ходовые цветочки сейчас - роза, хризантема, альстромерия, гвоздика, гербера, лилия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регионы, в которых на цветы тратят больше всего...

Регион Средняя цена за букет в августе, рублей

Москва 1608

Ханты-Мансийский АО 1570

Тюменская область 1390

Краснодарский край 1373

Приморье 1347

Иркутская область 1279

Санкт-Петербург 1252

Хабаровский край 1217

Татарстан 1179

Саратовская область 1173

…и меньше всего

Регион Средняя цена за букет в августе, рублей

Ярославская область 861

Архангельская область 829

Владимирская область 820

Карелия 815

Удмуртия 803

Томская область 781

Кировская область 772

Пермский край 728

Вологодская область 706

Псковская область 678

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ