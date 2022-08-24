На Запорожской АЭС задержали пособников украинских диверсантов

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции: задержали двоих сотрудников АЭС, что передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.

«Также задержан нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», - уточнили KP.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в сложных условиях обстановки войска национальной гвардии продолжают выполнять задачи по надежной охране и обороне станции.

В пресс-службе Росгвардии напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 4 марта. За это время было задержано 26 нарушителей пропускного режима.

Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты электростанции и отслеживает радиационную обстановку.

А специалисты РХБ-защиты Росгвардии совместно с коллегами из Минобороны России ежедневно, несколько раз в сутки осуществляют мониторинг радиационной обстановки путем замера уровней радиации в контрольных точках по периметру объекта.

В это время саперы и специалисты - кинологи группы разведки и разминирования с помощью технических средств поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов, а также минно - розыскных собак ежедневно обследуют прилегающую к объекту территорию на наличие взрывчатых веществ.

КАК БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТСЯ РАДИАЦИЯ

Напомним, ранее руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в случае возможных дальнейших обстрелах и аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.

«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», - сообщил масштабы возможной трагедии Мизинцев и призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.