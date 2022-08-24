Лечение запущенного грибка: дешевые и эффективные методы

Грибок – не простуда, и само по себе это заболевание точно не пройдет. С момента появления оно будет только захватывает новые «территории» и постепенно перейдет в запущенную форму. По этой причине первое правило лечения грибка – лечить сразу после появления первых симптомов и постановки диагноза.

Чем раньше начнется лечение, тем дешевле оно обойдется. Люди до сих пор воспринимают проблему грибка как чисто эстетическую, и считают способом решения этой проблемы косметические процедуры. Тем временем, если грибок не лечить, то есть риск испортить не только свое собственное здоровье, но и здоровье близких. Раньше данное заболевание лечили, полностью удаляя ногтевую пластину, но сегодня, к счастью, методы далеко не такие радикальные. Чаще всего для избавления от грибка применяют наружные средства: мази и гели. И наилучшим из них заслуженно считается нафтифин, который не только убивает почти все виды возбудителей грибка, но и снимает воспаление и зуд.

Рассказываем о наиболее эффективном и недорогом лекарстве, созданном на основе этого вещества, которое поможет быстро избавиться от грибка кожи и ногтей.