Владельцам наградного оружия разрешили покупать патроны

Гражданам, награжденным огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны Фото: Иван ВИСЛОВ

В Росгвардии напомнили, что с 25 августа 2022 года вступает в силу Федеральный закон № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который вводит в законодательство положения, направленные на развитие оружейной отрасли в России и поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему.

Нововведения также уточняют отдельные вопросы владения гражданами России гражданским огнестрельным длинноствольным оружием. Что ждет нового владельцев оружия?

- «Федеральным законом вводится в оборот новая процедура – техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию».

«Законодательно закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, который будут вправе осуществлять юридические лица, имеющие на это лицензию. Передачу такого оружия для ремонта Федеральным законом предусматривается осуществлять на основании выданного Росгвардией или ее территориальным органом направления».

«Также закрепляется так называемое «прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием» для приобретения охотничьего нарезного оружия: если ранее Федеральным законом «Об оружии» был предусмотрен непрерывный стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием, необходимый для приобретения права на владение охотничьим нарезным оружием, то принятым Федеральным законом устанавливается, что такое оружие можно будет приобретать в течение одного года со дня истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче ему лицензий на приобретение оружия».

«В целях получения возможности приобретать различное по характеристикам оружие, предназначенное для охоты на определенного зверя, владельцы оружия наделяются правом самостоятельно определять количество приобретаемого охотничьего огнестрельного нарезного оружия и гладкоствольного оружия в пределах максимально допустимых для приобретения 10 единиц такого оружия. Одновременно с этим гражданам предоставляется право синхронизировать (привести к единому сроку) срок действия разрешений на все имеющееся у них оружие».

«Гражданам, награжденным огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях».

Последние два пункта весьма обрадуют владельцев оружия. Охотникам больше не придется ходить в разрешительный отдел, как на работу, а награжденным оружием больше не придется ходить по грани закона. Раньше их награждали короткоствольным нарезным оружием, а к нему выдавалась пачка патронов. И многие, чтобы пострелять делали их самостоятельно.