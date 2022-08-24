«Он все рассчитал: поджег кабинет, чтобы выманить батюшку и убил»: Почему 22-летний педагог воскресной школы зарезал настоятеля храма в Домодедове

В следствии проверяют версию об убийстве из-за страсти учителя по робототехнике к девушке из общины Фото: СОЦСЕТИ

Оба входа в Никольский храм на окраине подмосковного Домодедова закрыты на висячие замки. Пускают только своих - прихожан, которых знают в лицо.

- Это был невероятной душевной доброты человек. Очень горько... - говорит пожилой мужчина, в сердцах машет рукой и уходит: - Извините, ребят, не могу говорить. Тяжело.

В воздухе еще висит несильный запах гари - не с рязанских лесов принесенный, а от оставшийся здешнего утреннего пожара. Горевший кабинет в здании воскресной школы видно от забора - открытое окошко на втором этаже с закопченным потолком.

Этим утром на ступеньках воскресной школы был убит настоятель Никольского храма отец Сергий, в миру - Сергей Лопухов.

Горевший кабинет в здании воскресной школы видно от забора - открытое окошко на втором этаже с закопченным потолком. Фото: Александр РОГОЗА

УТРЕННЯЯ СЛУЖБА

Нам удалось восстановить хронику событий этого утра.

Сергей Лопухов (ему было около 70) служил в Никольском храме более тридцати лет. Отец семерых детей (все уже взрослые).

- Отец Сергий приехал на службу рано утром - она началась в шесть часов, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Затем он отправился отдыхать в одно из помещений на территории храма. И вдруг слышал крики: «пожар»! Выскочил во двор.

Дым было видно издалека - поднималось из окон воскресной школы в дальней части участка. Туда и побежал.

По словам нашего собеседника, вслед за батюшкой кинулся один из алтарников. Он-то и видел, что едва отец Сергий приблизился к дверям школы, оттуда выскочила знакомая фигура. 22-летний Василий Рассоха больше года преподавал в этой школе. В руках у молодого человека был длинный кухонный нож.

- Он с размаху ударил священника. Попал в область живота. Отец Сергий обхватил рану руками и упал, - продолжает источник.

Кто-то из очевидцев побежал звонить в скорую помощь, полицию и МЧС (кабинет на втором этаже разгорался - в окне уже полыхал огонь). Сам Рассоха даже не попытался убежать. Остался сидеть у тела, дожидаясь полицейских. Когда приехали врачи, отец Сергий был уже мертв.

Прихожане храма уверены, что целью Рассохи с самого начала был именно настоятель.

- Понимаете, Василий все заранее просчитал: видимо, побоялся напасть на батюшку при большом скоплении людей, поэтому поджег кабинет, чтобы выманить его - точно знал, что отец Сергий прибежит первым, - размышляет один из местных жителей. - И убил.

Этим утром на ступеньках воскресной школы был убит настоятель Никольского храма отец Сергий, в миру - Сергей Лопухов. Фото: Александр РОГОЗА

РАБОТА И БИЗНЕС

Василия Рассоху знают многие прихожане - каждые выходные на его занятия по робототехнике ходили десятки здешних младшеклашек. Ребятам постарше он преподавал английский язык. В июне Рассоха закончил университет «Синергия» (факультет управления).

- Занятия в воскресной школе оплачивались. Насколько я понимаю, Вася зарабатывал там тысяч 15 в месяц. Параллельно у него был небольшой бизнес, он продавал через интернет-магазины всякую мелочевку - надувные подушки для путешествий, шпагат, салфетки какие-то, - рассказал один из знакомых Рассохи.

Как говорят, в начале лета молодой преподаватель сообщил отцу Сергию, что возьмет в занятиях паузу. Якобы куда-то уезжает. Но в августе снова вышел на связь, приходил обсуждать планы на будущий «учебный год».

Но зачем ему убивать настоятеля?!

Сергей Лопухов (ему было около 70) служил в Никольском храме более тридцати лет. Отец семерых детей (все уже взрослые).

ВЕРСИИ

Первая версия, которая появилась после трагедии, - конфликт Рассохи и Лопухова из-за некой особы. Якобы одна из бывший выпускниц воскресной школы (девушка еще несовершеннолетняя) несколько раз жаловалась настоятелю на Василия. Мол, преследует, настаивает на общении. А ей едва 16 лет исполнилось. Якобы отец Сергий на этот счет серьезно поговорил с педагогом. И даже пригрозил увольнением.

По другой версии, любовные страсти Василия Рассохи здесь не при чем.

- Есть показания свидетелей, которые говорят, что за день до убийства Василий и отец Сергий поссорились, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Якобы молодой человек предложил настоятелю открыть еще один кружок - он хотел преподавать шахматы и развивать у детей логику, интеллект. Настоятель отказал, кружков в школе и так немало. Якобы Василия отказ сильно обидел.

Так сильно, что рано утром он пришел убивать за это священника?

При этом бывшие одногруппники Рассохи отмечают, что в конце учебного года с Василием явно что-то произошло. Возможно - на фоне подготовки к сдаче дипломной работы. Мол, он и раньше сильно переживал из-за учебы, а тут совсем уж.

- У него были отчетливо видны все признаки серьезной депрессии на фоне подготовке к защите дипломной работы. Он исхудал, был какой-то растерянный, даже седина в волосах появилась! - рассказал KP.RU бывший одногруппник Рассохи Денис Заботин.

Оба входа в Никольский храм на окраине подмосковного Домодедова закрыты на висячие замки. Пускают только своих - прихожан, которых знают в лицо. Фото: Александр РОГОЗА

Может на фоне стресса у молодого человека случился нервный срыв, который никто из окружающих не оценил как потенциально опасный?

Источник в правоохранительных органах сообщает, что в ближайшее время Василию Рассохе будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

- Задержанный пребывает в не вполне адекватном состоянии, его еще не начали допрашивать, - заявил источник.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «уничтожение чужого имущества».

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и мотивов, совершенного преступления, - сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная. - Криминалистами и следователями проводится осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, осуществляются допросы свидетелей и очевидцев, а также подозреваемого, планируется назначение ряда экспертиз.

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