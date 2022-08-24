Слезы наворачиваются: Собаки плачут от радости

Радость у собак со слезами на глазах Фото: Shutterstock

Картина, знакомая многим: прыгает, интенсивно виляет хвостом, облизывает, тявкает, скулит и даже подвывает – таким способом собака демонстрирует хозяину, что она соскучилась и безмерно рада долгожданной встрече. Японские ученые полагают, что четвероногим друзьям, похоже, не чужды и чисто человеческие эмоции. Собаки, натурально, плачут от радости. Плачут, что называется, навзрыд, выбегая к владельцу, вернувшемся, к примеру, из отпуска. Да хотя бы даже с работы.

Усиленное слезоотделение у четвероногих любимцев при воссоединении с хозяевами обнаружили биологи из Университета Азабу (Azabu University in Japan). Вместе со своими коллегами они провели нехитрые экспериментами, в которых приняли участие несколько десятков собак, их владельцы и люди, знакомые этим собакам. Результаты исследования японцы опубликовали в журнале Current Biology. На него ссылается портал EurekaAlert.

Собак ненадолго разлучали с хозяевами - часов эдак на 5-7. А потом устраивали им встречу в привычной для животных обстановке. Скажем, дома. Специальными впитывающими полосками определяли количество влаги в собачьих глазах - проводили так называемый тест Ширмера.

Тест демонстрировал: у собак, восторженно встречающих хозяев, объем слез, которые увлажняют глаза, увеличивался не менее, чем на 10 процентов. И совсем не увеличивался, если приходил просто знакомый человек – даже давний хороший знакомый.

Из экспериментов исследователи сделали вывод, что слезы сопровождают именно собачью радость и свидетельствуют об искренних чувствах собак конкретно к хозяину. Как правило, к самому любимому человеку.

Собаки научились не только плакать, то и очень выразительно смотреть на людей. Фото: Shutterstock

Японцы, как им кажется, нашли причину восторженных собачьих рыданий. Их вроде бы провоцирует гормон окситоцин, благодаря которому возникает взаимная привязанность. Его концентрация росла во время встреч. Обнаружив это, японцы предположили, что гормон играет тут не последнюю роль.

Занятно, но концентрация окситоцина росла не только у собак, но у их владельцев, к которым они радостно выбегали. У людей, правда не до слез. Они не столь эмоциональны. Тем не менее сам по себе гормон все-таки, если не усиливал привязанность, то хотя бы ее поддерживал, стимулирую желание ухаживать за своим любимцем.

Интересно, что люди, как правило, отличают плачущих собак от неплачущих. Особенно «собачники». В этом убедили соответствующие эксперименты тех же японцев. И позволили им сделать еще одно предположение о том, что собаки плачут, все-таки чувствую выгоду – более заботливое к себе отношение. Умиляют же они выражением своих глаз, опять же стимулируя выработку окситоцина у людей. Собачий взгляд, от которого сердце тает, питомцы получили не сразу, а за тысячи лет совместного сосуществования и в результате того, что они развили особые мышцы на морде, которые позволяют делать «бровки-домиком». И устанавливать зрительный контакт. Чем больше умиления – тем больше заботы.

Кстати, моя собака породы бигль, встречая меня даже после непродолжительной разлуки – иной раз приходится оставлять её одну дома, демонстрирует все выявленные японцами признаки радости. И, видимо, тоже плачет. А я умиляюсь. Но прежде, будучи щенком, собака еще и, пардон за грубое слово, писалась, разбрызгивая мочу во все стороны. Наверняка не редкое явление. Оно тоже от окситоцина? Хорошо бы ученым выяснить.

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