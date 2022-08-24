Папа Римский Франциск помолился о Дарье Дугиной

Папа Франциск помолился о Дарье Дугиной, погибшей в результате совершенного на нее покушения Фото: REUTERS

В ходе традиционной общей аудиенции – проповеди, которую глава Святого Престола ведет перед паствой на площади Святого Петра, Папа Франциск помолился о Дарье Дугиной, погибшей в результате совершенного на нее покушения.

- Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну, невиновные, - сказал верховный священнослужитель. При этом он подчеркнул, что текущий конфликт «это безумие», и призвал «предпринять конкретные шаги для того, чтобы положить ему конец, а также предотвратить риск ядерной катастрофы в Запорожье».

При этом проповедь Франциска вызвала бурную реакцию у представителей Украины. Посол Украины при Ватикане Андрей Юраш обрушился в своем твиттере с критикой речи Понтифика.

- Нельзя смешивать категории жертв и преступников, насильников и изнасилованных. Как можно приводить идеолога «российского империализма» в качестве невинной жертвы, - приводит как газета Il Messaggero слова представителя Киева. Как предположили итальянские журналисты, столь резкими словами Юраш хотел «обозначить разочарование постоянными папскими отказами от визита в Киев»