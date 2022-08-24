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Политика24 августа 2022 14:50

Каждому школьнику Донбасса дадут по 10 тысяч рублей

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников из народных республик Донбасса и освобождённых территорий Украины
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин дал поручения правительству

Владимир Путин дал поручения правительству

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое поручение Владимир Путин дал правительству в среду. Деньги должны быть перечислены родителям до 1 октября.

КТО КОНКРЕТНО ПОЛУЧИТ?

Один из родителей ребенка от 6 до 18 лет (6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября), живущий на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

КОМУ ПОРУЧЕНО?

Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Интересно, что это первый раз, когда Владимир Путин публично дает поручения пророссийским властям на занятых территориях.

СКОЛЬКО ДАДУТ?

По 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Но это должны быть именно школьники – они должны начать учиться не позднее 15 сентября.

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