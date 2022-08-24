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Общество24 августа 2022 14:55

АвтоВАЗ подложил подушку безопасности: LADA Granta больше не будут выпускаться без аirbag

АвтоВАЗ сообщил, что прекратил производство LADA Granta без подушек безопасности
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
АвтоВАЗ сообщил, что прекратил производство LADA Granta без подушек безопасности

АвтоВАЗ сообщил, что прекратил производство LADA Granta без подушек безопасности

Фото: Shutterstock

Хорошие новости для автолюбителей пришли из Тольятти. АвтоВАЗ объявил, что все машины семейства LADA Granta (начиная с базовой комплектации) с 23 августа оснащаются подушкой безопасности водителя. Без аirbag LADA Granta больше выпускаться не будут.

В старших версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. В пресс-службе АвтоВАЗ отметили, что конструкция, настройки системы безопасности и само рулевое колесо аналогичны тем, что применялись на LADA Granta ранее.

- Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления – это настоящая победа всего коллектива АВТОВАЗа и наших партнеров. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки, - заявил президент «АВТОВАЗ» Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба автогиганта.

Цена базовой версии Granta с одной подушкой безопасности (водительской) стартует с 753500 рублей или с 602800 рублей с учетом госпрограммы льготного кредитования. Напомним, программа льготного кредитования действует для покупателей автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года. Программа действует до 1 декабря 2022 года и позволяет приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачам, учителям, а также водителям, впервые покупающим автомобиль. Программа также распространяется на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

Как рассказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто, подушки безопасности для авитомобилей LADA делают на российском предприятии в одном из городов Поволжья.

- Производство все российское, и там не такое большое количество импортных комплектующих, - заметил автоэксперт.

Он напомнил, что ранее уже решился вопрос с установкой на автомобили LADA кондиционеров.

- И самое главное, что нас ждет в перспективе - это установка ABC. Поставщика на АвтоВАЗе уже нашли, вопрос должен решиться к декабрю, - заметил Игорь Моржаретто.

Сейчас с подушками безопасности в базовой комплектации выпускаются Lada Granta и Niva Legend, в ближайшее время они также появятся и на Niva Travel. В конце года АвтоВАз обещает возобновить производство Lada Largus, а со следующего года - Lada Vesta. Эти автомобили уже в базовой версии будут выпускаться с подушками безопасности и ABC.

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