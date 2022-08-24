АвтоВАЗ подложил подушку безопасности: LADA Granta больше не будут выпускаться без аirbag

АвтоВАЗ сообщил, что прекратил производство LADA Granta без подушек безопасности Фото: Shutterstock

Хорошие новости для автолюбителей пришли из Тольятти. АвтоВАЗ объявил, что все машины семейства LADA Granta (начиная с базовой комплектации) с 23 августа оснащаются подушкой безопасности водителя. Без аirbag LADA Granta больше выпускаться не будут.

В старших версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. В пресс-службе АвтоВАЗ отметили, что конструкция, настройки системы безопасности и само рулевое колесо аналогичны тем, что применялись на LADA Granta ранее.

- Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления – это настоящая победа всего коллектива АВТОВАЗа и наших партнеров. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки, - заявил президент «АВТОВАЗ» Максим Соколов. Его слова приводит пресс-служба автогиганта.

Цена базовой версии Granta с одной подушкой безопасности (водительской) стартует с 753500 рублей или с 602800 рублей с учетом госпрограммы льготного кредитования. Напомним, программа льготного кредитования действует для покупателей автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые произведены после 1 июня 2022 года. Программа действует до 1 декабря 2022 года и позволяет приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачам, учителям, а также водителям, впервые покупающим автомобиль. Программа также распространяется на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

Как рассказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто, подушки безопасности для авитомобилей LADA делают на российском предприятии в одном из городов Поволжья.

- Производство все российское, и там не такое большое количество импортных комплектующих, - заметил автоэксперт.

Он напомнил, что ранее уже решился вопрос с установкой на автомобили LADA кондиционеров.

- И самое главное, что нас ждет в перспективе - это установка ABC. Поставщика на АвтоВАЗе уже нашли, вопрос должен решиться к декабрю, - заметил Игорь Моржаретто.

Сейчас с подушками безопасности в базовой комплектации выпускаются Lada Granta и Niva Legend, в ближайшее время они также появятся и на Niva Travel. В конце года АвтоВАз обещает возобновить производство Lada Largus, а со следующего года - Lada Vesta. Эти автомобили уже в базовой версии будут выпускаться с подушками безопасности и ABC.