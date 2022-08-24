У Марии Ивановны двое сыновей участвуют в Специальной операции, она сильно переживает за них
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Несколько недель назад, спецкор КП летал на «удар» по вражеским позициям под Харьковом. После вылета удалось поговорить с летчиками по душам. И в конце интервью, Игорь, первый пилот «стреляющего Ми-8», рассказал то, что зацепило всех – и спецкора КП и читателей. Приводим фрагмент этого разговора целиком:
«- За эти месяцы боев было что-то, что тебя поразило, прямо в сердце?
Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы. У нее висит красный флаг на избе
Игорь несколько секунд обдумывает ответ:
- Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы. У нее висит красный флаг на избе, а когда мы пролетаем, она выходит на крылечко, кланяется нам и крестит нас. И мы летим дальше и понимаем, уверенно понимаем – все делаем правильно, все, по совести, и, по правде».
Собрали для бабушки продовольственный паёк
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Спецкор КП тогда предложил Игорю, мол, а почему бы вам к этой бабушке не залететь, не навестить ее? Там же есть где сесть вертолету? Игорь подтвердил:
- Да, там у бабушки огромное поле за домом.
Видно было, как летчик задумался и резюмировал:
- Отличная идея, как мы раньше не сообразили?
Развязка случилась на днях. Игорь написал спецкору КП – «Навестили бабушку!». И рассказал подробности:
- Собрали для бабушки продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома.
Пару дней спустя, летчики возвращались с боевого задания и вдруг увидели на краю огорода бабушку – она крестила летчиков. Вертолет очень медленно и очень аккуратно пошел на посадку – это видно по видео, которое летчик передал КП.
Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетов
- Оказалось, нашу благодетельницу зовут Марина Ивановна, - рассказывает Игорь, - она была, конечно, поражена нашим визитом. А потом удивились и мы. Оказывается, у Марии Ивановны двое сыновей участвуют в Специальной операции, она сильно переживает за них и ждет дома с победой…
Удивительным образом, сошествие летчиков с небес к той, кто за них молится и благословляет на ратные подвиги, совпало с полугодовым «юбилеем» Специальной операции. Никто не подгадывал специально к дате, просто так получилось. И если разобраться, в этой истории очень много смыслов.
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