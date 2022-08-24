У Марии Ивановны двое сыновей участвуют в Специальной операции, она сильно переживает за них Фото: Дмитрий СТЕШИН

Несколько недель назад, спецкор КП летал на «удар» по вражеским позициям под Харьковом. После вылета удалось поговорить с летчиками по душам. И в конце интервью, Игорь, первый пилот «стреляющего Ми-8», рассказал то, что зацепило всех – и спецкора КП и читателей. Приводим фрагмент этого разговора целиком:

«- За эти месяцы боев было что-то, что тебя поразило, прямо в сердце?

Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы. У нее висит красный флаг на избе

Игорь несколько секунд обдумывает ответ:

- Бабушка, старенькая бабушка в деревне у границы. У нее висит красный флаг на избе, а когда мы пролетаем, она выходит на крылечко, кланяется нам и крестит нас. И мы летим дальше и понимаем, уверенно понимаем – все делаем правильно, все, по совести, и, по правде».

Собрали для бабушки продовольственный паёк Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спецкор КП тогда предложил Игорю, мол, а почему бы вам к этой бабушке не залететь, не навестить ее? Там же есть где сесть вертолету? Игорь подтвердил:

- Да, там у бабушки огромное поле за домом.

Видно было, как летчик задумался и резюмировал:

- Отличная идея, как мы раньше не сообразили?

Развязка случилась на днях. Игорь написал спецкору КП – «Навестили бабушку!». И рассказал подробности:

- Собрали для бабушки продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома.

Пару дней спустя, летчики возвращались с боевого задания и вдруг увидели на краю огорода бабушку – она крестила летчиков. Вертолет очень медленно и очень аккуратно пошел на посадку – это видно по видео, которое летчик передал КП.

Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетов

- Оказалось, нашу благодетельницу зовут Марина Ивановна, - рассказывает Игорь, - она была, конечно, поражена нашим визитом. А потом удивились и мы. Оказывается, у Марии Ивановны двое сыновей участвуют в Специальной операции, она сильно переживает за них и ждет дома с победой…

Удивительным образом, сошествие летчиков с небес к той, кто за них молится и благословляет на ратные подвиги, совпало с полугодовым «юбилеем» Специальной операции. Никто не подгадывал специально к дате, просто так получилось. И если разобраться, в этой истории очень много смыслов.

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