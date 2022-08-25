Александр Бурков: «Товарооборот между Омской областью и Арменией достиг в прошлом году 2,3 миллиона долларов»

Александр Бурков и Никол Пашинян обсудили взаимовыгодное сотрудничество Омской области и Республики Армения. Фото: omskportal.ru

Александр Бурков рассказал премьер-министру, что в товарообороте между Омской областью и Арменией, который в прошлом году достиг 2,3 млн долларов, преобладают продовольствие, продукция машиностроения и химической промышленности.

Омские предприятия сельскохозяйственного машиностроения готовы поставить аграриям Армении почвообрабатывающие машины, селекционное оборудование, технику для возделывания картофеля, сеялки и культиваторы, зернотоковое и другое оборудование.

В будущем российская сторона может наладить поставки в Республику Армения семян высших репродукций, пшеницы, ячменя и масличных культур.

Александр Бурков и Никол Пашинян также обсудили открытие на территории Омской области торговых площадок, где будут представлены товары из Армении.

Александр Бурков: На встрече с премьер-министром мы обсудили большой блок вопросов от культуры до промышленных инвестпроектов. Фото: omskportal.ru

«В нашем многонациональном регионе проживают представители более 120 народов, из них 40 тысяч это армяне. Местные общественные организации помогают им сохранять культурные традиции. На встрече с премьер-министром мы обсудили большой блок вопросов от культуры до промышленных инвестпроектов. Говорили о необходимости запуска прямого авиарейса из Омска в Ереван. Это позволит придать дополнительный импульс развитию туризма и торгово-экономических отношений, что в итоге может привести к росту объёма товарооборота. Он сегодня не такой значительный, как хотелось бы обеим сторонам, но мы видим ряд направлений, где мы можем увеличить внешнеторговый оборот. Со своей стороны мы можем предоставить комфортные условия для армянской авиакомпании для запуска прямого авиарейса», — заявил Александр Бурков, подводя итоги встречи с Николом Пашиняном.