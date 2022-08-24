Молодежный ВЭФ: территория, где создается будущее

Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи

8 сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдет Молодежный восточный экономический форум (Молодежный ВЭФ). Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Приморский край - важный регион для развития Российской Федерации. Страны Южной и Юго-Восточной Азии, находящиеся в непосредственной близости к Дальневосточному региону и имеющие традиционные экономические и культурные отношения с Россией, стали особенно важными стратегическими партнерами в текущих обстоятельствах, в том числе в вопросах образовательного обмена и создания совместных проектов в рамках молодежного сотрудничества. В 2022 году важным контекстом, в котором будет проходить Молодежный ВЭФ, является существенная переоценка ценностей в вопросах государственного мышления и воспитания молодежи и каждого, кто мечтает стать профессионалом своего дела.

«Сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, ученых и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Молодежь – это двигатель устойчивого развития современного сообщества. Молодежь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодежного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьезную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений», – отметил советник Президента, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Молодежный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий Форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодежи для раскрытия ее мощного потенциала.

«Уже доброй традицией стало присутствие молодежной повестки на подобных форумах. В этом году ВЭФ отличается не только молодежным днем для предпринимателей, но и обширной повесткой для молодых экологов и экоактивистов. Ему предшествует флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – „Экосистема. Заповедный край“, который пройдет в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Наработки и готовые проекты участников „Экосистемы“ будут интегрированы в повестку большого экономического форума. Экологизация, совершенно точно, стала трендом, и мы намерены продолжать развивать это направление», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

В официальной деловой программе Молодежного восточного экономического форума запланированы сессии, посвященные актуальным вопросам: молодежное предпринимательство и его роль в экономическом росте страны, перспективы, которые открываются для трудоустройства молодых специалистов и профессионалов в разрезе развития и поддержки института самозанятости, возможности и ограничения вывода российских стартапов на рынки Азии и кросс-культурные вопросы такого сотрудничества, наставничество для молодых бизнесменов и взращивание талантов на всех уровнях образовательной системы для развития научно-технологической и технической базы России.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.