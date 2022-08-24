ПМЭФ-2022: Итоговый аналитический доклад

Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.

Мировая экономика и все мировое сообщество вошли в период жесточайшего структурного кризиса. На нерешенные проблемы восстановления глобальных рынков и экономического роста после пандемии COVID-19 наслоились - последствия геополитических ограничений. -

Так, одним из главных экономических элементов текущего кризиса, широко обсуждаемых на Форуме, стал отказ Запада от поддержки резервной роли своих валют для остального мира как за счет безответственной макроэкономической политики стран «Большой семерки», включающей бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, так и в виде политического решения о фактической краже российских золотовалютных резервов. Как итог, на фоне блокировки золотовалютных резервов РФ доллар и евро теряют статус надежных валют, растет доля расчетов в национальных валютах с развитием сопутствующих финансовых институтов, создается реальная альтернатива однополярному миру и однополярной финансовой системе. На фоне таких тенденций и кризиса «зеленой» повестки произошли серьезные трансформационные процессы на нефтегазовых рынках — баланс спроса и предложения нарушен, а цены стремятся вверх.

Не менее ярко, чем обсуждение проблем сырьевого рынка, на Форуме звучали и темы, касающиеся обеспечения и более базовой потребности – продовольствия. Неоднократно говорилось о том, что следствием западной политики стала угроза мирового голода уже в следующем году. В условиях турбулентности на базовых рынках энергетики и продовольствия ключевым решением, по мнению многих спикеров, станет ответственная политика каждого государства с опорой на собственные интересы и взаимодействие со странами, которые этого реально хотят.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 озвучил шесть принципов, исходя из которых будет развиваться российская экономика. Основной — Россия «никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии». Также он отметил опору на предпринимательские свободы: «Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации». Кроме того, в основу развития будет положена сбалансированная макрополитика — страна не будет «повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы». Не менее важным элементом макрополитики станет социальная справедливость, что, в свою очередь, должно обеспечить спрос на отечественную продукцию на всей территории страны. Это позволит сократить разрыв в потенциале регионов и создать новые рабочие места именно там, где они нужнее всего. Опережающие темпы развития инфраструктуры станут локомотивом опережающего развития регионов. Речь идет не только о простом увеличении бюджетных расходов, но и например, о стартующем в следующем году масштабном плане по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных автодорог. Кроме того, Президент заявил о запуске новой комплексной программы модернизации сферы ЖКХ. И последняя цель — достижение технологического суверенитета.

Технологический суверенитет и безопасность — необходимое условие успешного развития стран в будущем.

Экономическое развитие сегодня немыслимо без современных технологий, многие из которых имеют отношение не столько к производственной сфере, сколько к развитию человека и человеческого капитала, а также к трансформации общества в целом. В текущих условиях наиболее востребованы оказываются защищенные от внешнего вмешательства IT-проекты, направленные на поддержание ключевых процессов в бизнесе, государственном управлении и предоставлении товаров и услуг. Жизненно важными стали вопросы суверенной медицины, сохранения и развития научного потенциала. Как и во всех остальных сферах, Россия в этих областях не намерена закрываться и будет развивать сотрудничество со всеми дружественными партнерами.

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