Бизнес-диалог «Россия – АСЕАН» состоится на ВЭФ

Восточный экономический форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества дальневосточных регионов России и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в интересах повышения благосостояния населения стран-участниц. Наряду с развитием взаимодействия в традиционных областях, стороны обращают особое внимание на такие перспективные направления, как реализация совместных экологических и климатических программ, повышение энергоэффективности на основе целей устойчивого развития, а также на вопросы формирования экономической системы на принципах циркулярной экономики и разработку адекватных обстановке механизмов финансирования.

«В октябре 2021 года, в ходе юбилейного саммита Россия – АСЕАН, по инициативе российской стороны 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН. Сегодня важно согласовать шаги для продвижения к намеченным целям, найти новые точки роста и сбалансированные решения для успешного взаимодействия деловых кругов России и АСЕАН. С этой целью на полях VII Восточного экономического форума состоится бизнес-диалог «Россия – АСЕАН»», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Участники определят основные инструменты, которые могут быть задействованы для создания новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества, обсудят перспективы дальнейшего развития научно-технического и инновационного взаимодействия, промышленной кооперации. Отдельное внимание в ходе мероприятия будет уделено выстраиванию эффективного механизма совместного обмена практиками и компетенциями с учетом целей устойчивого развития.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель Делового совета «Россия – АСЕАН» Иван Поляков. «В процессе формирования взаимодействия в изменившемся мире важно действовать по принципу открытости, готовности не опираться на сиюминутные кажущиеся выгоды, а создавать долгосрочные и устойчивые отношения. Россию со странами АСЕАН связывают достаточно устойчивые экономические отношения. Цель нашего диалога сейчас – определить новые дополнительные пути и решения на их укрепление и приумножение», – отметил Иван Поляков.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.