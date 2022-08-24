Минобороны: ВСУ готовит в Новомихайловке аварию на водонапорной станции

Боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции Фото: REUTERS

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев на прошедшем брифинге заявил СМИ, что в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ.

Генерал-полковник отметил при этом, что на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции Вооруженных Сил России, тем самым целенаправленно провоцируют российские подразделения на ответный огонь.

«В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тысяч человек», - предупредил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

По словам представителя Минобороны Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища № 146 (ул. Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась».

- «В Николаеве в здании профессионального училища № 7 (ул. Гетмана Сагайдачного) военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты».

- «В Харькове в здании общежития (ул. Погорелова) боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются».

- «В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено».

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев, и обратил внимание СМИ, что в «ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 320 человек, в том числе 3 922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 630 307 человек, из которых 580 049 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 614 569 автомобилей, в том числе за сутки – 5 102».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 61,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 59 287,4 тонны гуманитарной помощи, проведена 1 501 акция, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 456,6 тонны гуманитарной помощи».