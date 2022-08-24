Голос Леонида Утесова выставят на аукционе за 1 миллион рублей

Стартовая цена свидетельства на авторские права Утесова - 1 миллион рублей

В начале осени на аукционе "Литфонд" будут выставлены на торги авторские права на творческое наследие Леонида Утесова: его песни, пластинки, книги, уникальный голос... Такой необычный лот появился впервые. Стартовая цена свидетельства на авторские права Утесова - 1 миллион рублей. Причины, по которым наследники народного артиста СССР решили расстаться с его интеллектуальной собственностью, а вместе с ней - с авторскими отчислениями, неизвестна. Но чего только не бывает в наше неспокойное время.

То ли кризис, вызванные пандемией и событиями на Украине, повлиял, то ли еще какие-то причины. Чем сегодня дышит рынок коллекционных вещей? Эти вопросы мы задали директору аукционного дома «Литфонд» Сергею Бурмистрову.

- Как ни странно в пандемию аукционный рынок испытал подъем. Торги полностью перешли в онлайн режим и в первые месяцы пандемии продажи поднялись на 40%, - говорит Бурмистров. - Вещи музейного уровня - это хорошие инвестиции: как правило, раритеты, которые покупаются дорого, через несколько лет стоят еще дороже. В начале прошлого года мы продали штучный экземпляр «Графа Нулина». Томик ушел за 800 тысяч рублей. Издание 1827 года. Это первое и единственное прижизненное издание шуточной поэмы Пушкина, напечатанное отдельной книжкой в гравированной обложке. Пушкинские «Цыганы» того же 1827-го года издания были проданы примерно за ту же сумму - под миллион рублей. Кстати, Пушкин в свое время жаловался: «Цыганы мои не продаются вовсе». Не брались за них книгопродавцы, поскольку на полках стояли еще старые экземпляры. Но, как говорится, шли годы... И сегодня это абсолютная редкость музейного уровня. Спустя полгода счастливый обладатель раритетного Пушкина, выставил книжки на торги опять. За 11 миллионов ушел «Граф Нулин» и за 8,5 миллионов – поэма «Цыганы». За несколько месяцев цена на книжки выросла в 10 раз. Вот вам пример удачной инвестиции. Я устал уже повторять: не выбрасывайте старые книги, они могут принести вам миллионы.

- Какой самый дорогой книжный лот на вашей памяти?

- Рекорд мы поставили 5 лет назад. Это единственное прижизненное издание поэмы «Ладомир» Велимира Хлебникова с его автографом поэту Григорию Петникову. С миллиона рублей ставка за книгу выросла до 18 миллионов. Вместе с комиссионными сумма составила около 20 миллионов рублей. И по сей день эта цена остается самой высокой за книгу на российских аукционах.

Если говорить о продажах этого года, то во-первых, экземпляр сценария фильма «Солярис» Андрея Тарковского, за который при старте в 4,5 миллиона рублей финальная цена поднялась до 5,5 миллионов. И второй – это конволют (сборник) Александра Пушкина, главным произведением в котором была его первая книга «Руслан и Людмила». Первоначальная ставка в 6 миллионов рублей выросла до 7,5 миллионов рублей.

- Вы не раз говорили, что настоящие ценности можно найти чуть ли не на помойке...

- И такое бывает. Нередко наследники писателей выбрасывают литературный архив: рукописи, перевязанные бечевкой, письма, дневники, фотографии. Не каждый способен оценить этот материал.

3 сентября пройдет аукцион советского музыкального андеграунда, это Виктор Цой, Майк Науменко, Александр Липницкий, Влад Мамышев-Монро… С большим трудом мы нашли их личные вещи. Хотя совсем недавнее время. Но большинство людей мыслят шаблонно: автограф Пушкина или Цветаевой - это ценность, а зачем хранить вещи наших современников? Никому в голову не приходило, что записочка Цоя или какой-то личный документ Майка Науменко будет представлять коллекционную ценность. Мало осталось фотографий музыкантов. В 1970-80-е годы выходили подпольные самиздатовские журналы иногда тиражом в 10 экземпляров. Сегодня они представляют даже большую ценность, чем издания пушкинского времени, которых сохранилось довольно много.

- Если мы говорим о рокерской субкультуре, на вашей памяти какой самый дорогой лот?

- Паспорт Виктора Цоя, который анонимный коллекционер купил за 9 миллионов рублей. Это был первый гражданский паспорт Цоя, он получил его в 1979 году, когда ему было 16 лет. Кстати, на аукционе, помимо личных вещей рок-музыкантов и самиздатовских журналов, будет представлена совершенно сумасшедшая вещь: кассетная запись подпольного концерта Виктора Цоя и Майка Науменка. В 80-е годы музыканты приехали в Киев. Выступали на квартирнике. Неожиданно заявилась милиция. Концерт остановили. Всех, кто был в квартире, повязали. Выступление музыкантов записывали на кассетный магнитофон, который кто-то спрятал под кроватью, когда пришла милиция. Милиционеры магнитофон не нашли. На пленке остались не только песни Цоя и Науменко, но и профилактическая беседа с ними киевской милиции.

- Цой – суперзвезда, но великие спортсмены тоже кумиры миллионов. Их личные вещи стоят дорого?

- Разве что футболистов. Я допускаю, что найдутся желающие купить паспорт, допустим, Льва Яшина. Но вряд ли за миллион рублей.

- Кто «рок-звезда» среди политиков?

- Однажды мы продали водительские права Леонида Ильича Брежнева за 2,5 миллиона. Брежнев очень любил автомобили, их часто ему дарили. Он был прекрасный водитель. Кто-то из родственников принес нам его водительское удостоверение, которое купил частный коллекционер.

- Какие писатели в топе?

- Если это ХIХ век, то все, что связано с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, Чеховым… «Серебряный век» - это Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Есенин, Маяковский, Пастернак. Их личные вещи, автографы, записные книжки, дарственные надписи, редкие прижизненные издания, письма – все очень ценно.

- Среди артистов?

- С артистами сложнее. Они как правило дают огромное количество автографов.

- Было несколько аукционов, где продавались вещи Людмилы Гурченко. Но они не пользовались особым интересом. Хотя Людмила Марковна безусловная звезда.

- Это правда, наряды Гурченко не очень-то пошли. У Людмилы Марковны - масса поклонников. Но среди них мало коллекционеров. Пожалуй, самый популярный Владимир Высоцкий. Но он скорее проходит по разряду поэтов, а не артистов. Текст песни, написанный рукой Высоцкого, будет стоить дороже, чем театральная программка, на которой он поставил свой автограф.