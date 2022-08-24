Герои спецоперации «Z»: гвардии старший лейтенант Аланкин предотвратил вражескую диверсию

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Герои обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мудрый не дерется нечаянно», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «На себя надежность - основание храбрости».

РАНЕНЫМ ПОДДЕРЖИВАЛ СВЯЗЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Сержант Сергей Токарь

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик радиотелефонист сержант Сергей Токарь выполнял задачи по обеспечению радиосвязью роты мотострелкового батальона. Действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков Сергей, продвигаясь вглубь обороны противника, принимал участие в боях с украинскими националистами. Двигаясь по маршруту, вступал в бои с диверсионными группами украинских националистов. Выполняя задачи по освобождению одного из населенных пунктов, подразделение, в составе которого действовал Сергей, вступило в бой с превосходящими силами противника. Ведя огонь по боевикам, Сергей обеспечивал продвижение наших подразделений, а также способствовал многочисленным потерям со стороны врага. В результате очередного вражеского залпа Сергей получил тяжелое ранение руки, но несмотря на это продолжал выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медицинский пункт».

Сержант Сергей Токарь

ПОД ОГНЕМ ДОСТАВИЛ СНАРЯДЫ НА ПЕРЕДОВУЮ

Старший сержант Денис Стародубов

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик

командир отделения тяги минометной батареи старший сержант Денис Стародубов вместе со своими подчиненными неоднократно выполнял задачи по подвозу боеприпасов для минометной батареи. В ходе выполнения очередной боевой задачи, Денис, лично управляя автомобилем, направлялся в район активных боевых действий в условиях применения противником артиллерийского и минометного огня. Приближаясь к району расположения своей батареи, Денис попал под вражеский обстрел. Оценив ситуацию, старший сержант Стародубов вывел автомобиль из-под огня в безопасное место, после чего лично приступил к доставке снарядов на позиции, чем не дал возможности противнику лишить российские войска минометной поддержки.

Старший сержант Денис Стародубов

Доставив боеприпасы на позиции, Денис продолжил действовать в составе минометных расчетов.

В результате очередного вражеского залпа, получил тяжелое ранение. По итогам боестолкновения благодаря минометной поддержке, российские подразделения нанесли существенный урон украинским националистам».

ПРЕДОТВРАТИЛ ВРАЖЕСКУЮ ДИВЕРСИЮ

Гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин

«Командир взвода морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин, обеспечивая безопасность передвижения колонны российской бронетехники, обнаружил сосредоточенные заряды взрывчатых веществ на опорах действующего автомобильного моста. Мгновенно оценив ситуацию, Владислав остановил колонну, чем предотвратил вражескую диверсию. Оперативно перестроившись в боевой порядок, морские пехотинцы Тихоокеанского флота под командованием Владислава Аланкина вычислили скрытые огневые точки украинских националистов и подавили их прицельным огнем. Застигнутые врасплох националисты, спешно покинули занимаемые позиции и отступили. В ходе скоротечного боя потери боевиков составили до 20 человек. Несмотря на полученные в ходе боя осколочные ранения, гвардии старший лейтенант Аланкин все время находился на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и героизм. После того, как националисты были разгромлены, Владислав лично обезвредил опоры моста, после чего колонна смогла продолжить движение».

Гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня в Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка Российского военно-исторического общества и Минобороны России - «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции на Украине.

На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен.

На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы.

- Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом - сила России! - сказал Владимир Мединский на открытии выставки.

Он также отметил, что понятие «русская душа» не носит никакого этнического характера. - У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля.

Первыми посетителями выставки стали родственники героев и участники специальной военной операции - фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова и ординатор хирургического отделения, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, награжденные медалями «За отвагу».

В церемонии открытия выставки приняли участие: вдова Героя России Максима Пескового - Юлия Песковая, Герой России, Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный, Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Экскурсию для гостей провела Виктория Петракова – автор выставки и научный сотрудник РВИО.

Выставка на Гоголевском бульваре продлится до 10 октября 2022 года, далее планируется показать ее в регионах России и на других площадках Москвы, как только завершится процесс согласования.

Сейчас она доступна в онлайн формате на портале История.рф.