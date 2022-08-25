Военная спецоперация на Украине 25 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года.

Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетов. Они собрали для пожилой женщины продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома. Об этом спецкору "КП" Дмитрию Стешину рассказали российские военные.

Россия надеется на разрешение украинского конфликта путем переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал условие, при котором Россия сочтет возможным урегулирование украинского кризиса в переговорном процессе. Кроме того, Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины "Лепесток".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины. Туда политик отправился, чтобы "подчеркнуть непоколебимую и долгосрочную поддержку Великобритании в связи с 31-й годовщиной независимости Украины от Советского Союза".

Ракетная атака ВС Украины из РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, всего было выпущено свыше 10 ракет. Как уточнил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, большинство сбито, но есть попадания в районе гидроэлектростанции.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

24 августа:

23:31 Власти ЛНР отпустили призванного в украинскую армию пленного израильтянина Козловского

21:21 Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

21:02 Небензя показал журналистам в ООН, как незаметны мины «Лепесток»