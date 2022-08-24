Создан новый проект для поддержки НХП

Проект о народных художественных промыслах «Самобранка» был запущен КП при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва, 24 августа. Состоялась стратегическая сессия мультимедийного проекта медиагруппы «Комсомольская правда» о художественных промыслах России «Самобранка». Участие во встрече приняли представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Ростуризма, общественных и культурных организаций, предприятия НХП.

На мероприятии обсудили роль народных художественных промыслов в условиях современного рынка, а также способы наращивания технологического суверенитета.

В «Комсомольской правде» состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию народных художественных промыслов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«В настоящий момент в России 500 организаций и 300 индивидуальных предпринимателей, занимающихся народными художественными промыслами. На поддержку отрасли в этом году выделено более 1 млрд рублей, государство намерено развивать ее по нескольким направлениям. В частности, очень важно привлечь к традиционным промыслам молодые кадры. Существенный вклад в это вносят успешные предприятия НХП», - отметил директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, который по видеосвязи принял участие в стратегической сессии.

В настоящий момент в России 500 организаций и 300 индивидуальных предпринимателей, занимающихся народными художественными промыслами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект о народных художественных промыслах «Самобранка» был запущен КП при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«“Комсомолка” всегда была тем СМИ, которому не всё равно, СМИ, которое волнуют события, происходящие в стране, в нашей культуре, в обществе. Как мы помним, 2022 год объявлен в нашей стране Годом культуры. Но народные промыслы - это не только огромный пласт нашего культурного наследия, но и во многом недооцененная отрасль экономики, которая может и должна процветать и вносить свой вклад в благосостояние государства. Когда мы говорим об импортозамещении, значимость народных промыслов как направления очевидна. И мы в КП не могли пройти мимо - как одно из крупнейших СМИ страны мы решили внести свой вклад в развитие отрасли», - открыла стратегическую сессию заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Проект «Самобранка» направлен на поддержку предприятий народных промыслов на разных уровнях. Он рассказывает о традиционных ремеслах, о сложностях отрасли и о том, как их преодолеть, рассматривает кейсы успешных производителей и учит мастеров современным способам продаж и продвижения продукции.