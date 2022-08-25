Наша армия получила боевой опыт и идет вперед не торопясь Фото: REUTERS

Сергей Мардан:

- Прошло полгода с начала специальной военной операции. Обыватель образца 1951 года сказал бы – всего шесть месяцев, ерунда какая. Но в 21 веке время сжалось, люди привыкли к быстроте, к стремительности. Так полгода – это много или мало?

Владислав Шурыгин:

- Конечно, мир видит, как американцы научились быстро душить своих врагов - Ирак за пару с половиной месяцев смогли оккупировать. Или вот Югославию НАТО за три месяца вбомбило в пыль.

Но и мы многому научились. Наша операция в Сирии в активной фазе продолжалась чуть больше года. А принуждение Грузии к миру вообще длилось всего пять дней.

Но таких масштабных боев, которые ведутся сейчас на Украине, даже во второй половине 20 века просто не было.

Что мы имеем сегодня? Фронт длинной 1600 километров! Для сравнения, фронт между СССР и Германией был, по-моему, 2600 километров. Это фактически мировая прокси-война, в которой Украина – лишь зона, где США и НАТО ведут бои против России руками украинцев.

ГДЕ ШТАБ НАШЕГО ВРАГА

Мардан:

- Это стало для нас неожиданностью?

Шурыгин:

- Шесть месяцев назад, когда все только начиналось, я помню, активно обсуждали, сколько Украина продержится. Американцы, чтобы нам было побольнее, говорили что за 10 дней русские возьмут Киев. Хотя отлично понимали, что это невозможно. Потом была модная тема, что придется воевать аж до парада в Киеве на 9 мая. И это был уже срок, который в некоторых кругах рассматривался всерьез, основываясь, якобы, на разведданных, что украинцы нас встретят с хлебом-солью, а в городах поднимутся народные восстания против бандеровцев.

Но даже без хлеба и соли в этом «трехмесячном плане» была своя логика. Я до сих пор убежден, что, если бы США и весь Запад настолько не включились в эту войну против нас, то к концу мая мы бы военную машину Украины сокрушили.

Мардан:

- На чем основаны такие убеждения?

Шурыгин:

- На простых наблюдениях. Начиная с июня, мы видим, что Украина начинает воевать в основном западным оружием. Я не про Джавелины и Стингеры, они были у Киева с самого начала. Я про высокотехнологичные системы разведки и целеуказания, про новейшие артиллерию и ПВО… И уже к началу августа вот это западное оружие, западные советники, западная разведка - они стали определять весь ход войны на Украине против России. Сегодня украинцы – это такие… фигурки в большой компьютерной игре на планшетах в штабах НАТО. Именно в этих штабах и идет война с русскими.

Сегодня украинцы – это фигурки в большой компьютерной игре на планшетах в штабах НАТО Фото: REUTERS

НА КОГО РАБОТАЕТ ВРЕМЯ

Мардан:

- А время на кого работает?

Шурыгин:

- У каждого оно течет по-своему. С одной стороны, время сейчас работает на нас, потому что наша армия получила боевой опыт и идет вперед не торопясь, перетирая противника и сберегая своих людей. Даже считавшийся одним из самых мощных в 21 веке укрепрайонов – Марьинку и Авдеевку под Донецком – который Украина 8 лет готовила, его вскрыли, сгрызли. И будет очень серьезное поражение Украины, когда за этим рубежом обороны последуют Славянск и Краматорск. Освобождение Донбасса закончится.

Но время работает и против нас. Потому что чем дольше война затянется, тем сильнее начнет проявляться фактор Запада.

К следующей весне военная промышленность США и НАТО наберет обороты. И оружие Киеву пойдет просто прямым потоком. Обучение новых украинских бригад уже сейчас идет по полной — и в Британии, и в Польше, и в Румынии – до 20 тысяч человек. Задача украинского командования – каждую неделю получать по свежей бригаде, чтобы покрывать потери, которые несутся.

Запад очень хочет, чтобы Россия как в Первую мировую, увязла в позиционных, бессмысленных боях, и начала истощаться.

Россия сокрушила военную машину Украины еще в мае Фото: REUTERS

ЛИНИЯ ПО ДНЕПРУ

Мардан:

- Если все затянется до весны, чья позиция к тому времени будет сильнее?

Шурыгин:

- Важно – где на тот момент окажется фронт. Если он будет проходить по Днепру, то есть, мы возьмем левобережье Украины и выйдем на границу с Приднестровьем, то в принципе это та линия, на которой время снова начнет работать на нас. Потому что, закрепившись на ней, мы можем бесконечно долго утилизировать украинскую армию. Ей в одиночку обратно отбить все то, что она потеряла, будет физически невозможно.

Мардан:

- Даже если на нее будет работать вся военная промышленность Запада?

Шурыгин:

- Наша военная промышленность тем более будет работать. А у Украины своей военной промышленности уже просто нет. Поэтому задача, на мой взгляд, до Нового года или до весны выйти на линию Днепра. Если мы это сделаем, я буду считать, что все развивается для нас более чем успешно. Потому что Украина тогда будет отрезана от моря. И это вынудит Киев, наконец, идти на соглашения.

Мардан:

- Стратегически Украина без Причерноморья лишена вообще всякого смысла.

Шурыгин:

- Совершенно точно. Если отрезать Украину от моря и забрать левобережье, то оставшиеся 10 областей, не самых густонаселенных, экономически ущербных, это как…

Мардан:

- …большая Эстония?

Шурыгин:

- Скорее, как Югославия, от которой осталась одна Сербия, а все остальное оторвали.

С лета с нами воюет уже Запад Фото: REUTERS

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

Мардан:

- Вопрос принципиальный. Украина, даже не объявляя войну, ведет ее полномасштабно, тотально, причем, хочет победить. А мы? Сможем ли мы выйти на линию по Днепру в формате ограниченной военной экспедиции против всего Запада? Даже не объявляя мобилизацию?

Шурыгин:

- Общество не может бесконечно игнорировать, что его кто-то кусает. Если живешь на теле с блохой, то ты почесываешься какое-то время, но потом видишь, что ты весь искусан. Вот сейчас у нас искусанный атаками беспилотников Крым, у нас искусана граница под Белгородом. Нам это не нравится. И выход один - реклама красивой жизни, которую мы видим по телевидению, должна меняться на рекламу «служи родине и она сделает твое будущее достойным». Мы не хотим объявлять мобилизацию? Хорошо. Значит, придется воевать добровольцами. Уже создаются десятки добровольческих батальонов. Но чтобы люди шли в добровольцы, они должны хотя бы где-то узнавать о наборе в такие батальоны.

Мы не ставили себе задачу - воевать три месяца, полгода или год. Мы ставили задачу - решить проблему угрозы, которая исходила для нас с Украины. Пока мы эту проблему не решили. Но и сказать, что у нас не получается ее решить, тоже нельзя. Просто Запад все сильнее втягивается в прокси-войну с нами на территории Украины. И уже вся страна у нас должна понять, что от каждого лично зависит, сможем мы в ней победить или нет.

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