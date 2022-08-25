«Комсомолка» презентует две книги на XX Московском фестивале прессы

Издательский дом «Комсомольская правда» презентует две свои книги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Узнать о современных СМИ, как создаются новые digital -проекты, оформить подписку на газеты и журналы, посмотреть книжные новинки можно 27 августа на XX Московском фестивале прессы, который пройдет на Поклонной горе. Участниками станут ведущие издания столицы – среди них «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Аргументы и факты», «Российская газета» и другие.

- Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети», - рассказали организаторы.

Новые книги и секреты фотосъемки

Зона «Бизнес и Digital» будет отдана представителям деловых изданий. Они проведут презентации, лекции и мастер-классы. Все желающие смогут разобраться в тонкостях модной профессии SMM-менеджера. Для старшеклассников проведут интерактивный урок по сторителлингу на тему «Мой город – Москва».

О правилах репортажной фотосъемки расскажут в зоне «Увлечения». Здесь же можно отправиться на виртуальную прогулку по уникальным местам Москвы.

В зоне «Книги» посетители смогут познакомиться с книжными новинками, а также попасть на творческие встречи с авторами, где задать вопросы не только о книге, но и планах писателей.

Издательский дом «Комсомольская правда» презентует две свои книги: «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои» Евгения Сазонова и «Спецоперация Крым 2014» Виктора Баранца. Первая - это объемный труд о первопроходцах Дальнего Востока, охватывающий более чем 300-летнюю историю — от казака Ивана Москвитина до геодезиста и писателя Григория Федосеева, а вторая – ответы на вопросы о «крымской весне» 2014 года, которые удалось найти в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, узнать о побеге Януковича и откуда взялись «вежливые люди».

- Презентацию книги «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои» с 12.00 до 13.00 проведет журналист Иван Панкин, а издание «Спецоперация Крым 2014» с 13.00 до 14.00 презентует сам автор – Виктор Баранец, заслуженный журналист Российской Федерации, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, - рассказали в ИД «Комсомольская правда».

ЗОЖ и большой концерт

На Московском фестивале прессы не будет скучно и детям, поэтому не нужно оставлять их дома. Маленьким посетителям специально выделили зону «Дети», где представят книги детских авторов. А еще увлекут их интересными мастер-классами, покажут мультфильмы. Здесь же предложат детям и родителям найти время для семейных игр.

Еще одна зона заинтересует людей, которые заботятся о своем здоровье и следят за питанием. Секретами поддержания идеальной физической формы расскажут в зоне «Спорт и здоровье». О молодости, моде, достижениях в медицине можно будет узнать на площадке газеты «Московское долголетие».

Фестиваль будет насыщен не только информативной, но и развлекательной программой. Вечером пройдет праздник «Народы Москвы», где выступят Makarov band, участница конкурсов «Главная сцена» и «Новая волна» Катя Елисеева.

- А также на сцену выйдут популярные исполнители Елена Князева, Мари Мирай, Jezi. С новыми хитами выступит музыкант и певец Вячеслав Макаров, который известен широкой публике как телеведущий проекта «Маска» , - рассказали организаторы.

Важно

На фестивале будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Где: Поклонная гора. Станция метро «Парк Победы».

Когда: 27 августа 2022 года, с 10.00 до 21.00.

Стоимость: вход свободный.