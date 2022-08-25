Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 25 августа 2022 года: Зеленский повидался с Джонсоном в Киеве, Папе Римскому указали его место, а американскую помощь Киеву стали "пилить" еще до того, как выделили деньги

Фото: Дмитрий СТЕШИН

"ДАМЫ" ПРИЯТНАЯ И ПРИЯТНАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Главным событием прошедшей среды стало празднование Дня Незалежности Украины в Киеве. С видеообращениями выступили экс-гинеколог Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, но главной "изюминкой" стал приезд в столицу Украины уходящего с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который после того, как вылез из лимузина сосредоточенно, словно казак, слезший с коня, почесал свою задницу, а потом этой же рукой поздоровался с встречающим его Зеленским. Зеленский был явно тронут. И Борис, он же казак Чуприна, оправдал надежды президента (пока еще) Незалежной.

- Путин не предлагает переговоры, и даже если бы было такое предложение, я не вижу, при каких обстоятельствах украинцы бы согласились на эти переговоры, - заявило это лохматое существо, а потом разразилось целым пассажем с проклятиями, в которой досталось не только России, но и "неправильным" англичанам.

- Не время сейчас продвигать шаткий план переговоров с тем, кто в этом не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу. И с уличным грабителем, который положил тебя на пол. И, между прочим, не надо опасаться унизить Путина: мы же не переживаем из-за того, что можем унизить медведя или грабителя. Важно только одно — восстановить и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины, - заявил Джонсон, фактически запретив Киеву любые переговоры о мире. - Путин фатально недооценил Украину, он фатально недооценил цену, которую мир готов заплатить за поддержку Украины. И мы на это пойдем. И хотя надо признать, что спустя полгода конфликта цена на самом деле высока. Я приехал из Великобритании, где большая инфляция из-за роста цен на электроэнергию, в котором виноват Путин, и еще эти профсоюзные лидеры со своими забастовками.

В завершение речи Джонсон призвал уже своих соотечественников исправно платить налоги и не увиливать от них, потому что именно из налогов простых англичан Лондон отбирает средства для помощи Украине. Кстати, Борис пообещал в ближайшее время, пока он не освободил место, еще 54 млн фунтов направить Киеву в качестве помощи.

В ответ Зеленский открыл именную плиту Джонсона на "Аллее смелости" в Киеве и наградил уходящего премьера Великобритании высшей наградой, которую в Киеве может получить иностранец – Орденом Свободы. В общем, все, как уже было описано у Гоголя в свидании двух дам, просто приятной и приятной во всех отношениях..

ФРАНЦИСК, ТЫ НЕПРАВ!

В дополнение к уже почти уволенному послу Украины в Германии и вляпавшемуся в скандал послу Украины в Казахстане, заявившему, что русских надо убивать как можно больше, теперь добавился и посол Киева в Ватикане по фамилии Юраш.

- Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? – возмутилось это существо с дипломатическим паспортом и неприкосновенностью выступлением Папы Римского Франциска, который назвал погибшую русскую журналистку Дарью Дугину "невинной жертвой войны".

Такое ощущение, что Кулеба, а до него Климкин, искали свои кадры если не на помойках, то в тех веселых компаниях, в которых проводили свое свободное время. Это существо даже не в курсе, что у католиков глава их конфессии абсолютно непогрешим и не может быть подвергнут никакой критике, тем более, публичной. В итоге – новый скандал.

АРЕНДНО-КОРРУПЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Еще один мощный коррупционный скандал разгорается в Киеве, вернее, его раскручивает сама команда Зеленского, которая предала огласке, что глава "Нафтогаза Украины" Витренко арендовал для компании офис у своего знакомого бизнесмена за 500 миллионов гривен. Мотивировал это решение Витренко тем, что на ремонт собственного офиса компании требовалось 450 миллионов гривен, которые было просто невозможно найти. А вот половину миллиарда оказалось найти гораздо проще. И это при том, что стоимость всего здания, если покупать его в собственность, эксперты оценили в 400 миллионов гривен.

Масштабно срубил господин Витренко, что уж тут. Но, как отмечают украинцы, если кто начнет считать этот скандал борьбой с коррупцией, то очень сильно ошибется. Все дело в том, что команда Зеленского по его поручению хочет посадить в кресло главы "Нафтогаза" своего человека, который будет направлять финансовые потоки в "чьи надо" руки и кошельки.

НА КИПРЕ ОТПУСТИЛИ НАПАВШУЮ НА РОССИЯН УКРАИНКУ

Во вторник в Сети очень популярным стал ролик о том, как на Кипре на праздновавших День Российского флага российских активисток напала не самая трезвая женщина с ножом руке. И этим ножом с лезвием длиной сантиметров 20, а то и все 30 она пыталась ударить в шею одну из россиянок. Нашим с трудом удалось отбиться от нее флагами, а потом появилась полиция и забрала буянящую особу в участок, где и выяснилось, что это переехавшая на Кипр на постоянное жительство гражданка Украины.

В среду стало известно, что суд по факту нападения назначен на 19-е сентября, а зачинщица беспорядков отпущена на свободу, причем, без всякого ограничения свободы. И украинка сохранила полную свободу действий: захочет – улетит с Кипра, захочет – еще на кого-нибудь нападет. А что касается полиции, то она рассматривает инцидент как бытовую ссору в нетрезвом состоянии.

Вот если бы было наоборот, и это россиянка набросилась на украинок, тогда полиция Кипра тут явно бы рассмотрела не просто хулиганство или преступление из радикальных побуждений, а самый настоящий терроризм. Сколько раз вам еще говорить, что в любой стране в любом конфликте сейчас всегда будут виноваты русские, а некоторым все неймется отдохнуть на чужбинке.

УКРАИНСКИМ ДЕТЯМ В ПОЛЬШЕ НАНИМАЮТ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Украинские беженцы в Польше дали возможность дополнительного возраста для многих местных школьных учителей, вышедших на пенсию. Минобразования Польши признало, что для большинства украинских школьников основным языком общения в школе и вне школы является русский. И в силу данного обстоятельства для обучения будут привлекаться владеющие им учителя, чтобы делать пояснения на русском языке. В основном, это педагоги пенсионного возраста, для которых русский не является проблемой.

По оценке Минобразования, такие педагоги потребуются ни много, ни мало, а аж для 200 тысяч школьников украинского происхождения, выехавших из своей страны. При этом, в дальнейшем обучение будет плавно переводиться на польский язык.

ШТАБ-КВАРТИРА НАТО ЗАНЯЛАСЬ ПРОИЗВОДСТВОМ МЕДА

В Брюсселе нашли наконец-то полезное занятие для тех, кто заседает в штаб-квартире НАТО. В 2020-м году по соседству с резиденцией Альянса установили 4 улья для пчел. И вот на днях проект был признан успешным в рамках НАТО, а количество пчелиных ульев решили увеличить вдвое.

- Каждый из них производит порядка 80-100 килограммов мёда за сезон. Большая его часть остаётся пчёлам для поддержания жизнедеятельности, - заявили в Альянсе.

Чем бы, как говорится, дитя не тешилось… Хотя и очень напоминает занятия кота, когда ему дела нечего.

Только один вопрос – а в НАТО уверены, что они там вырабатывают мед, и что в ульях живут пчелы, а не, например, мухи. Те ведь тоже обожают роиться, только не над медом.

СПАСТИ ПИНГВИНОВ ОТ РОССИИ!

В своем обращении к нации в День Незалежности Зеленский призвал весь мир немедленно остановить Россию. Причем, не как-то абстрактно, а непременно сделать это через победу Украины.

- Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, - заявил (пока еще) президент Украины. Осталось только призвать спасти Антарктиду от злых русских, а то без этого картина грядущей вселенской катастрофы выглядит неполной. Как уже на Украине призывали спасти от России крабиков и их домики в период строительства Керченского (Крымского) моста. Но мы же все понимаем, что больше всего Зеленского волнует судьба Колумбии и ее одного очень специфического продукта растительного происхождения, чрезвычайно популярно в кругах богемы по обе стороны Атлантики.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Польша призналась, что закупаемый сейчас импортный уголь не заменит российский, поскольку его теплотворность на треть ниже, а цена примерно на столько же выше.

- После того, как "Газпром" на днях предоставил Молдавии отсрочку по платежам за газ, в Кишиневе на мемориале погасили Вечный огонь, зажженый в память о погибших при освобождении молдавской столицы.

- Посольство РФ в Латвии начало выдавать визы тем, кого задержали вечером вторника в ходе протестов у памятника Освободителям, чтобы они могли выехать из Латвии. Всего таких около 40 человек. После заявления президента Латвии о необходимости изолировать русскоязычных поток вынужденных репатриантов может вырасти.

- Путин поручил выплатить единовременно 10 тысяч рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, если они приступят к обучению в школах в этих регионах.

- Во вторник Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине в качестве безвозвратной помощи (хорошее определение, ведь есть еще и возвратная) 3 млрд. долларов. Но позже стало известно, что Вашингтон выдаст Киеву 2,8 млрд. То есть пилить начали еще до выделения. Сколько дойдет до Киева, не знают, похоже, ни Байден, ни Зеленский.