Выступление Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого в Риге обернулось скандалом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Латвийское выступление сбежавших из России Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой вызвало скандал. Зрители пришли на спектакль в Риге, а увидели актеров, простоявших чуть ли не два часа с чемоданами на сцене.

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый гастролируют по Латвии. В трех городах они играют мини-спектакли. Так, представление в Риге началось с проукраинских лозунгов, после которых на протяжении полутора часов Хаматова и Белый монотонно зачитывали текст с суфлера. Рядом стояли чемоданы. Лишь иногда актеров перебивал звук поезда.

Зрители с удивлением обсуждают странную постановку. Многие, мягко говоря, не в восторге от игры сбежавших из страны звезд. Театралы задаются вопросами: что это вообще было и как вернуть деньги за билеты.

"Чемоданы, видимо, не успели разобрать после отъезда из России. Также на российско-латвийской границе у них принудительно изъяли все навыки актерского мастерства", - иронизирует по поводу разгоревшегося скандала телеграм-канал Абзац.

Напомним, Чулпан Хаматова в начале весны переехала в Латвию. Актриса поселилась в коттедже в поселке миллионеров под Ригой. Друзья помогли ей устроиться в труппу местного театра, но там она получает копейки в сравнении с гонорарами, которые ей платили в России. Оклад знаменитости составляет всего 800 евро в месяц. Пока в ее репертуаре лишь несколько ролей.

Артистка признается, что ее уровень жизни упал, но на еду ей и трем дочкам хватает. "Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров... Я была готова на все - стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики", - признавалась Хаматова.