«Я готов к встрече с Олей!»: Тарасов предложил Бузовой подзаработать

Спортсмен решил заняться популяризацией спорта среди молодежи и привлечением блогеров

Дмитрий Тарасов и Александр Тарасов (T-killah) недавно создали «Родина Медиа»-спортивные новостные каналы, медийная футбольная команда. По словам представителя Тарасова, спортсмен решил заняться популяризацией спорта среди молодежи и привлечением блогеров, которые из-за блокировки части соцсетей остались без работы.

-Недавно ребята покинули медийную команду «На спорте», объединились, чтобы создать свой проект,-рассказывает пиарщик Дмитрия Тарасова.-Сейчас к команде присоединился хоккеист Александр Овечкин. Думаю, будут и другие известные персоны.

Плюс ко всему начинания Тарасовых уже поддержал Леонид Слуцкий - легендарный футбольный тренер.

Сейчас к команде присоединился хоккеист Александр Овечкин

К проекту решили привлечь и бывшую жену Дмитрия Тарасова Ольгу Бузову.

Дима написал Ольге письмо с предложением помириться и сделать совместный проект.

Мол, готов зарыть топор войны и помочь Бузовой в непростые для всех времена новым прибыльным проектом.

Дмитрий Тарасов и Александр Тарасов (T-killah) недавно создали «Родина Медиа»

Другой вопрос -что ответит Бузова…И в какую сумму оценит примирение с бывшим супругом?

-Да, действительно я написал Оле,-поделился с kp.ru Дмитрий Тарасов.-Есть определённый проект под нее. Оля прочитала сообщение, но пока не ответила мне. Поэтому жду сейчас от неё обратной связи. Какая бы Оля не была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях,-уверен Дмитрий Тарасов.