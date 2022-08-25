Минобороны: в Казани завершается строительство госпиталя

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершают монтаж оборудования и медицинской мебели в новом медицинском госпитале. Сдать объект под ключ планируется уже в сентябре текущего года спустя год после старта работ.

«Объект практически готов, остались последние штрихи. Буквально за год строители возвести современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь как военнослужащим, членам их семей так и гражданскому населению республики», - осмотрев объект заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.

Монтаж мебели и оборудования на новом объекте Тимур Иванов проинспектировал совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысяч квадратных метров. Госпиталь будет сдан под ключ полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.

Отметим, что памятный камень в основание строительства нового военно-медицинского учреждения заложил Министр обороны Сергей Шойгу вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым год назад в конце августа 2021 года.