«Нереальный вид»: Ирина Пегова похвасталась роскошным декольте в смелом купальнике

Ирина Пегова отдыхает на Кипре. Фото: соцсети.

Ирина Пегова улетела в отпуск: вместе с дочкой Татьяной актриса отдыхает на Кипре. Мама и дочь поселились на курорте Айя-Напа. В соцсетях Ирина ежедневно делится с поклонниками прекрасными морскими пейзажами.

- Кипр считается местом снисхождения на землю греческой богини любви и красоты Афродиты. Легенда уверяет: именно на том месте, где лежит камень Афродиты, богиня и ступила на сушу впервые. Ей так понравился зеленый, цветущий, свежий и красивый остров, что она часто стала бывать здесь. Кроме того, на Кипре богиня нашла свою настоящую любовь, - поделилась актриса на своей странице легендами острова.

Артистка похвасталась роскошными бюстом в бикини. Фото: соцсети.

Загорев под южным солнцем, Ирина решилась на фотосессию в бикини. 44-летняя Пегова – обладательница роскошного бюста шестого размера. Любой снимок ее декольте приводит поклонников в полный восторг. В этот раз Ирина выбрала для съемки необычный ракурс и продемонстрировала шикарные формы. Актриса заплела волосы в две косички, что придало ее образу дополнительную пикантность.

«Нереальный вид», «Вот бы дернуть за косичку», «Роскошное декольте!», «Ассоль, которая ждет своего принца», «Ирина, как вам идет отпуск, выглядите замечательно!», - пишут поклонники в комментариях под фото.

Ирина делится с поклонниками живописными кадрами. Фото: соцсети.

Ирина всегда была женщиной рубенсовских форм. Но после болезненного развода с актером Дмитрием Орловым в 2011 году она от переживаний сильно похудела. Актриса решила закрепить этот результат и полностью изменила свой режим питания. Она проконсультировалась с профессиональным диетологом, перестала употреблять мучное и сладкое. В основе ее рациона – овощи и нежирное мясо. Кроме танцев Ирина занимается фитнесом в спортзале, отдавая предпочтение силовым упражнениям, бегу и кардиотренировкам. Ест артистка часто, но понемногу.

Пегова проводит отпуск в компании дочери Татьяны. Фото: соцсети.

В браке с Дмитрием Орловым Ирина родила дочь Татьяну. Сейчас девушке 16 лет, она учится в одной из престижных школ Москвы. Пегова не исключает, что Таня может пойти по стопам родителей. По ее словам, она заметила у дочери актерский талант и полагает, что Татьяна может стать «крутой характерной артисткой».