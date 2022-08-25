Вслед за премьером Финляндии на видео попал пьяный король Марокко

В сети появилось видео, на котором нетрезвый человек, похожий на короля Марокко Мухаммеда VI, разгуливает по Парижу. Фото: YouTube

Пока Европа с ужасом ожидает приближения зимы на фоне энергетического и экономического кризиса и экономит на элементарной гигиене, а в Африке из-за климатических проблем и нарушения мировой логистики может разыграться голод, сильные мира сего продолжают бурно отдыхать.

Совсем недавно с первых полос газет сошли «коронавирусные вечеринки» Бориса Джонсона, которые в немалой степени повлияли на его отставку. Вслед за ним с алкоголем засветилась премьер-министр Финляндии Санна Марин. Правда, 36-летня политик заявила, что ничего запрещенного на вечеринке не было – только алкоголь и веселье. Но оппозиция потребовала от премьера пройти тест на наркотики и обнародовать его результаты. Марин тест прошла, и он оказался отрицательным.

Теперь же звездой соцсетей стал 59-летний король Марокко Мухаммед VI. Сильно нетрезвого короля в окружении охраны запечатлел случайный свидетель на улицах Парижа, пишет The Jerusalem Post.

Его Величество, одетый в джинсы и джинсовую рубашку, со стаканом в руке крайне неуверенным шагом идет куда-то в сопровождении кучи охранников в штатском.

Один из секьюрити, заметив, что из припаркованной машины ведется съемка, бросается к водителю с явным намерением ее прекратить. На этом ролик обрывается.

Мухаммед VI правит Королевством Марокко с 1999 года, унаследовав престол после смерти своего отца Хасана II.

Считается, что за время своего правления нынешний король сделал очень многое для своих подданных, однако, по оценкам экспертов, коррупция в стране пока и не думает снижаться, а около 40% населения до сих пор неграмотны. По состоянию на 2022 год в Марокко проживает немногим более 37 миллионов человек.