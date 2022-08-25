Престарелый израильтянин угодил в тюрьму, придя на массаж

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74-летний Анатолий, житель небольшого израильского города Кармиэль, отправился в соседнюю Хайфу в поисках продажной любви. Чтобы не потратить время зря, дедушка заранее выбрал массажистку и по телефону договорился о сеансе.

А потом что-то пошло не так: прибыв в условленное время в массажный кабинет, мужчина отдал массажистке в качестве оплаты 200 шекелей (примерно 3,7 тысячи рублей) и улегся на кушетку. Не успела массажистка приступить к работе, как он поинтересовался, а когда же случится секс.

В ответ на это женщина объяснила, что не оказывает интимных услуг и действительно занимается исключительно профессиональным массажем. Чтобы как-то успокоить обиженного клиента она даже вернула ему 50 шекелей (920 рублей) из уплаченной суммы.

Однако скидка в 25% Анатолия не устроила, и он в самых красочных выражениях объяснил, что «приперся в такую даль вовсе не за массажем», и если женщина не желает делать то, за что он ей (по его мнению) заплатил, то ей предстоит выбрать «придушить ее или прирезать».

Не успела ошарашенная массажистка сделать выбор, как взбешенный Анатолий начал ее избивать. Женщине удалось выскочить на улицу и вызвать полицию. После этого ее доставили на скорой в больницу, где и зафиксировали перелом переносицы и многочисленные гематомы.

Буйного любителя проституток вызвали в отделение полиции по месту жительства, куда он, отец двоих детей и дедушка троих внуков, тут же явился, пишет The Word News.

На следствии Анатолий заявил, что действительно отправился в Хайфу за секс-услугами и признал, что был в массажном кабинете. В то же время он напрочь отрицает рукоприкладство в отношении массажистки.

А вот побои на теле и лице женщины, а также аудиозапись из массажного кабинета говорят об обратном. Его задержали, а в теперь деле будет разбираться суд.