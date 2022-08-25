Власти США проигнорировали опасения главы ЦРУ по поводу ухудшения отношений с Россией

Глава ЦРУ Уильям Бернс Фото: REUTERS

Уильям Бернс, с прошлого года возглавляющий Центральное разведывательное управление США, еще в свою бытность послом в России предупреждал власти страны об опасности расширения НАТО в восточном направлении.

Но пророческий документ оказался под сукном. Причем никакого интереса к докладу не проявил вот уже четвертый президент США.

– Бернс, будучи послом США в Москве, написал в секретном докладе в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне проигнорировали это, – разместила на своих страницах The Guardian заявление британского журналиста и писателя Филиппа Шорта.

Должность посла в России Бернс занимал в 2005-2008 годах во время президентства 43-го главы Белого дома Джорджа Буша-младшего. Затем, уже при следующем президенте, Бернс был ненадолго назначен исполняющим обязанности госсекретаря США, а затем – заместителем госсекретаря.

Нынешнюю должность дипломат получил в марте 2021 года вскоре после прихода к власти Джо Байдена.

Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден, последовательно занимавшие место у руля Соединенных Штатов, так никогда на данный секретный доклад внимания и не обратили, упрямо продвигая альянс на восток. А зря.