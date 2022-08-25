Минобороны России показало видео работы мощных артустановок «Малка»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует боевую работу расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» Западного военного округа в ходе специальной военной операции на Донбассе.

«…Особенности данного орудия - большой калибр, дальность, поражения любых целей: танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…», - рассказал старший наводчик расчета САУ «Малка» Иван.

В ходе специальной военной операции артиллеристы Минобороны и Народных республик Донбасса выполняют огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

Один такой выстрел может уничтожить целую сеть укреплений, что и можно увидеть на кадрах с войскового беспилотника «Орлан-10». С беспилотника ведется разведка целей и корректировка наводки артиллерийских орудий.

«Орлан» зависает в пяти километрах от позиций и передает точные координаты целей. В это время в 40 километрах, на закрытых позициях российские артиллеристы только успевают подносить к орудию осколочно- фугасные снаряды к 203-мм САУ «Малка».

На кадрах расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» бьют по целям на больших дальностях. Максимальная прицельная дальность орудия около 47 километров, а скорострельность около 2,5 выстрелов в минуту.

Отметим, что до модернизации САУ «Малка» называли «Пион». Порядка 13 таких советских «Пионов» были на вооружении Украины. В СССР «Пион» разработали для ведения «ограниченной ядерной войны» с ограниченным применением тактического ядерного оружия.