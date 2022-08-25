Разделись даже те, кто обычно скромен: длинные ноги, осиная талия и шпагат на пляжных фото Утяшевой, Бузовой и жены Прилучного

Ляйсан Утяшева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот и лето почти прошло. В эти выходные звезды вернутся в Москву – съемки, концерты, мероприятия. Поэтому артистки делятся в социальных сетях последними пляжными кадрами этого лета. Разделись даже те, кто обычно этого не делал. Выбрали восемь звезд с идеальными фигурами и оценили их купальники.

Ляйсан Утяшева

37-летняя гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева передает с яхты в Средиземном море: «Самые лучшие кадры – случайные, глазами Паши». Фотографирует Ляйсан супруг Павел Воля: поэтому здесь звезда во всей красе – грациозный шпагат от гимнастки, задумчивая поза с демонстрацией идеальных ягодиц. Женщине, которая ежедневно делает комплекс упражнений и танцует, есть чем похвастаться на отдыхе. И после двух родов Утяшева сохранила спортивную форму. А ведь до отдыха в Турции семья провела месяц в гостях у бабушки и дедушки гимнастки - в селе Раевка в Башкортостане. Ляйсан с мужем Павлом, сыном Робертом и дочерью Софией не только много гуляли и работали в огороде, но и съедали на обед по тарелки угощений – например, мант.

Ляйсан Утяшева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что касается купальника – то тут Утяшева в тренде: она загорает в слитном варианте от Roda Soleil: говорит, что защищает от солнца, не просвечивает, дает ровный загар и моментально сохнет. Мы посмотрели – дорого: цена начинается от 16 тысяч рублей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

40-летняя телеведущая Ксения Собчак этим летом прокатилась по разным морям и странам: Франция, Турция, Латвия (Юрмала). На турецком побережье Собчак позирует с сыном Платоном в купальном костюме. Ксения выбрала для загара спортивный купальник: тренд – мода сейчас это не только красиво, но и удобно. В такой модели можно играть с ребенком и прыгать по волнам без опасений показать миру интимную часть тела. У Ксении комфортный и стильный пляжный набор.

Зепюр Прилучная

Зепюр Брутян-Прилучная Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя актриса Зепюр Брутян-Прилучная загорела в августе на Мальдивах второй раз за лето. Муж актер Павел Прилучный балует вторую жену отдыхом. Пара пользуется моментом – пока нет маленьких детей отдыхают, как только позволяет график съемок. Фото Зепюр во всей красе выполнено любящим мужем. У музы Прилучного модная теперь модель купальника - вспомните образ Памелы Андерсон из фильма «Спасатели Малибу». Вот так теперь модно одеваться на пляж. Цвет идеальный для этого сезона.

Павел Прилучный с супругой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

40-летняя Наталья Подольская позволила себе бикини – чем больше видно, тем лучше этим летом. И не прогадала. Есть чем похвастаться – певица вернулась в форму после вторых родов. Это не чудеса, а результат большого труда. Подольская объяснила: «Полговернулась к силовым кардио-тренировкам и занятиям растяжкой в фитнес-зале - четыре тренировки в неделю».

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

48-летняя актриса Олеся Судзиловская демонстрирует очень длинные модельные ноги и осиную талию. Фигура звезды получше чем у большинства топ-моделей на подиумах. Это результат большого труда – только ЗОЖ: правильное питание, регулярные занятия фитнесом и уходовые процедуры. У Судзиловский самый модный материал купальника и модель – гофрированная ткань, топ бандо. Сейчас актриса в Ялте на съемках нового КВН.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

36-летняя артистка Ольга Бузова разделась до купальника на Красной Поляне во время посещения бани. Цвет купальника в пятерке самых модных в пляжном сезоне: бежевый (натуральный), синий, розовый, фиолетовый и неоновый – как у Ольги. Бузова подкачалась, что теперь заметно по ее прессу, рукам и ягодицам.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя актриса Светлана Ходченкова с друзьями отдыхает в Сочи: на яхте, на экскурсиях и на пляже. Белокожая блондинка бережет кожу от загара, поэтому позирует в купальных шортах. Что касается купальника – то стилисты одобряют этот ретро-вариант чашек, напоминающий обычный бюстгальтер. Многие обсудили нетипичную худобу Ходченковой – на что мы ответим словами друзей звезды: «Последние лет пять - это новая идеальная форма Светланы, которая ей очень нравится!»

Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

42-летняя актриса Равшана Куркова в Турции купалась не только в море, но и в собственном бассейне на вилле. У Равшаны ретро-купальник из ткани, которая быстро сохнет и пропускает воздух. Винтажная шляпка – отличный аксессуар и для пляжа, и для лета в городе. Куркова отдыхает с 2-летним сыном Гаспаром.