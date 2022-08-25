ФСБ задержала украинского диверсанта в Калининграде

Задержанный дал признательные показания. Его будут судить за изготовление бомб и подготовку к терактам.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России на территории Калининградской области предотвратили террористический акт на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона.

«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан 55-летний местный житель, приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) «Азов»*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво»», - сообщили в ФСБ России.

«В марте 2022 года написал на бот замминистра МВД Украины Геращенко. 26 июля на меня вышли члены «Азова»* и сказали, что нужно купить компоненты взрывчатки и взорвать объекты флота в поселке Переславское», - рассказал оперативникам бомжеватый на вид мужчина.

В телефоне у гражданина России оперативники нашли кадры, где он по бумажке читает присягу вступления в запрещенный «Азов»*. Все свои передвижения террорист снимал на телефон и передавал на Украину. Эти кадры станут хорошей доказательной базой в суде.

По указанию находящихся на Украине координаторов МТО «Азов»* террористу следовало совершить серию взрывов, после чего ему обещали безбедную жизнь на Украине.

В тайниках у задержанного нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, и переписка с активными участниками МТО «Азов»*, изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещенной организации.

Задержанный дал признательные показания. Его будут судить за изготовление бомб и подготовку к терактам. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России зафиксирует и расследует очередные факты преступной деятельности киевского режима. На территории ДНР и Украины украинские националисты оборудовали казармы и опорные пункты, вблизи образовательных учреждений разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие поселения. При этом эвакуация мирных жителей из данных районов не проводилась.

Кроме того, следователями СК России будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке. Вследствие атаки украинских националистов в Старомихайловке и Куйбышевском районе Донецка ранения также получили шесть человек. Помимо этого, ВФУ рассыпаны запрещенные международным правом мины ПФМ-1 в Горловке.

* Запрещенная в России террористическая организация