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Здоровье25 августа 2022 8:20

Профилактика рака дома: какие простые продукты защитят от онкологии

Рак щитовидной железы долгое время может протекать без симптомов. А когда они проявляются, может быть уже поздно

Фото: Shutterstock

Рак щитовидной железы является одной из самых опасных онкологий, поскольку это заболевания долгое время может протекать без специфических симптомов. Однако пугаться не стоит: прогноз для заболевших им в большинстве случаев благоприятен. Болезнь, как правило, выявляется на ранних стадиях и хорошо поддается лечению.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, регулирующие расход энергии и обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма. Злокачественная опухоль возникает при аномальном росте клеток внутри железы. Для профилактики онкологии в домашних условиях необходимо избегать дефицита йода, употреблять морскую капусту, йодированную соль, а также избегать частого рентгенологического облучения головы и шеи.

«Комсомольская правда» рассказывает, как избежать рака щитовидной железы и с чего начать лечение у онколога в случае заболевания.

Полезно знатьБИЗНЕС-ПРЕСС