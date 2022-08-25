Профилактика рака дома: какие простые продукты защитят от онкологии

Фото: Shutterstock

Рак щитовидной железы является одной из самых опасных онкологий, поскольку это заболевания долгое время может протекать без специфических симптомов. Однако пугаться не стоит: прогноз для заболевших им в большинстве случаев благоприятен. Болезнь, как правило, выявляется на ранних стадиях и хорошо поддается лечению.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, регулирующие расход энергии и обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма. Злокачественная опухоль возникает при аномальном росте клеток внутри железы. Для профилактики онкологии в домашних условиях необходимо избегать дефицита йода, употреблять морскую капусту, йодированную соль, а также избегать частого рентгенологического облучения головы и шеи.

«Комсомольская правда» рассказывает, как избежать рака щитовидной железы и с чего начать лечение у онколога в случае заболевания.