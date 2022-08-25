Пранкеры развели Гэндальфа из «Властелина колец»: Согласился провести гей-парад имени Бандеры в Киеве и размахивал мечом

Фрагмент разговора пранкеров и актера.

Телефонные розыгрыши Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) уже стали отдельным элементом российской постмодернистской действительности. Пранки сначала со звездами шоу-бизнеса, а затем и политического истеблишмента — в том числе и зарубежного — помогли многим наивным открыть глаза на происходящее в мире и реальную, а не лукавую позицию артистов, политиков и проч.

Иен Маккелен в роли Гендальфа.

Очередным резонансным трюком пранкеров стал видеозвонок легенде британского кино и театра — 83-летнему Иену Маккелену, которого широкие народные массы помнят по блестящей роли волшебника Гэндальфа в голливудской франшизе «Властелин колец». Ни для кого не секрет, что актер предпочитает однополую любовь, но это даже полбеды. В ходе разговора с Вованом и Лексусом, один из которых представился президентом Украины Владимиром Зеленским, Маккелен согласился совсем уж на безумные вещи. Например, провести гей-парад в Киеве в честь...Степана Бандеры — военного преступника, сотрудничавшего с нацистами и убивавшего советских граждан.

На беседу Иен явился соответственно конъюнктуре — в голубой кофте и желтом шарфике. Так Владимир Зеленский (и все, кто против России) должны были понять: он — свой. Артист был исключительно приветлив и улыбчив, назвал президента Украины «тоже актером» и признался, что вмешиваться в политику для него довольно странно.

— Я почувствовал, что законы моей страны стоит изменить к лучшему, — объяснил интерес к политике Маккелен. — Я знаю, что есть солдаты-геи, которые сражаются за вашу страну, и их наградой будет ваш энтузиазм и готовность помочь после того, как все закончится.

Британец с радостью согласился выпить пива с Зеленским в собственном баре The Grape в Лондоне и поинтересовался, стоит ли помочь деньгами украинскому президенту. Пранкеры ответили, что много денег никогда не помешает Киеву, а в качестве благодарности можно было бы создать специальное гей-поздразделение в ВСУ — правда, из британских солдат.

После звезда «Властелина колец» достал две фигурки — Гэндальфа Серого и Гэндальфа Белого — и поприветствовал главу Украины, заливаясь смехом. В ответ на это пранкеры предположили, что было бы здорово провести гей-фестиваль в Киеве. И назвать его именем Степана Бандеры.

- Вы знаете, кто он? - поинтересовался фальшивый Зеленский.

- О, да! Это было бы здорово, можно я приеду на этот фестиваль, пожалуйста? - обрадовался Маккелен.

- Конечно, вы его и возглавите!

Британский актер очень обрадовался и посетовал, что в Москве гей-парады «запрещены уже сто лет» (мы чего-то не знали про царскую Россию?!) и сказал, что готов подарить президенту Украины меч Гэндальфа, который использовался во время съемок голливудского фильма.

Ну, а когда «голос Зеленского» признался, что он тоже немножко гей, поскольку его «тр**ает вся российская армия», разговор вскоре закончился. Хотя Маккелен долго смеялся над этой правдивой остротой.