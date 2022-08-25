Правда об отдыхе в Абхазии: В Гагре мы поменяли «Солнце» на «Луну»

Александр Гамов в Абхазии. Фото: Личный архив

Почему мы изменили Ленину и ХVII партсъезду

«Амру» (в переводе с Абхазского «Солнце») мы открыли для себя 7 лет назад. И проводили там свои недлинные августовские отпуска (ну, дней 10 - 12) 5 лет подряд.

Нам нравились тенистые дорожки, по которым можно было погулять и побегать, среди божественных запахов, трусцой.

Плюс - традиционная русская кухня - с домашними борщами и блинчиками.

Ну, и, конечно же, пляж - чистый и полупустой.

И даже - библиотека!

Когда, вернувшись с отдыха в Москву, мы рассказывали эту красивую абхазскую легенду (правдивую, на самом деле) друзьям и знакомым и показывали фото шикарного сооружения - с колоннадой, скульптурами летчиков, пионеров и барельефами рабочих и крестьян… Так вот, некоторые наши слушатели восклицали: «Так это же санаторий ЦК КПСС имени ХVII партсъезда!» При этом грустно добавляли: «Бывший». И - с надёжной: «А Ильич там ещё стоит?»

Да, гигантское изваяние вождя мирового пролетариата, с заботливым прищуром, и в самом деле, встречало отдыхающих в центральном вестибюле. (Потом, правда, новый хозяин «Амры», обновивший интерьеры, переместил Ленина в библиотеку, но в санатории оставил).

А, кстати, тамошний персонал (повара и массажисты) помнили ещё Бориса Ельцина (в бытность, когда он руководил Свердловской областью) и… руководителя ГДР Эриха Хоникера, правда, он отдыхал здесь под другой фамилией.

… Нынче - после двухлетнего пандемийного перерыва - нам пришлось изменить и Ильичу, и сталинскому партсъезду. Причина - вовсе не идеологическая. А - чисто экономическая.

Если 2 года назад за 10 тысяч рублей в сутки на двоих мы могли снять в «Амре» («Солнце») двухкомнатный полулюкс, то нынче этой суммы нам едва хватала на двухместный (правда, вполне сносный) номер в «Луне» (В переводе на абхазский - «Амза»)

Фото: Александр ГАМОВ

«Все мы из СССР, которого теперь нет»

…Гагра. Рынок. Только - до обеда. Дальше - уже жара.

Мы отправились за покупками, нарядившись в красную футболку с броской надписью «СССР». (Подарок - по случаю - от Геннадия Зюганова: «В этой футболке на любом рынке бывшего Советского Союза вам все отдадут за полцены!»)

И мы - не продешевили!

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ В ГАГРЕ ДЛЯ БЫШИХ ГРАЖДАН СССР

Яблоки (абхазские) - 100 руб. 1 кг;

Яблоки (турецкие) - 150 руб. 1 кг;

Персики (турецкие) - 250 руб. 1 кг;

Помидоры (крымские!?) - 130 руб. за 1 кг;

Огурцы (местные) - 70 руб. за 1 кг;

Веник из эвкалипта - 1 шт. 50 руб.;

Веник лаврушки - 1 шт. 100 руб;

Арбуз (местный) -40 руб. за 1 кг;

Дыня (местная) - 50 руб. за 1 кг.

Вино Абхазское (заводского производства) - 300 руб. за 0,7 л.;

Вино Абхазское (домашнее, в пластиковых бутылках) - 200 руб. за 1,5 л.

Фото: Александр ГАМОВ

Но самое интересное - это рассказы тех, у кого мы все это покупали - на российские деньги и «зюгановскую» красную футболку.

Бабушка Сусанна:

- При Советском Союзе я утром брала билет на самолёт из Сочи в Москву - за 31 рублей 11 копеек - и летела продавать зелень (лук, укроп, кинзу, петрушку) на столичном рынке, вечером - возвращалась в Гагру. Как часто летала? Да каждый день. Мне тогда был 21 год. Ждём и надеемся, что СССР снова восстановят!

Фото: Александр ГАМОВ

- Точно - точно! - поддержала ее тетушка Мадина, перекладывая на прилавке огромные абхазские помидоры.

Бабушка внука Ануша:

- Я, конечно же, помню, как СССР расшифровывали. А мой внук - нет. Он сейчас в восьмой класс перешёл, у них этому пока не учили. А потом - у него же по всем предметам «тройки».

(Ради справедливости все же заметим - одно слово из аббревиатуры - «социалистических» - юноша нам все же расшифровал.)

Фото: Александр ГАМОВ

«Не пора ли на границе с летом снять замки?»

В прошлые приезды в Гагру мы на пограничном переходе «Адлер» (очередей почти не было даже в летние месяцы) - тратили не больше получаса из своего драгоценного отпуска.

Нынче на это уходит полтора - два часа.

У перехода - длинная вереница машин…

Оно и понятно - Европа и прочие Италии с Испаниями нас не ждут, в Сочи - дороговато.

А в Абхазии цены пока не разогнали…

Отдыхающих - лавина! Все отели - под бронью ещё с зимы. Мы, например, решили отказаться от «Солнца» и остановиться на «Луне» ещё в апреле.

Вот нам и подумалось - может быть, хотя бы в такие «месяцы - пик» на этой солнечной границе увеличить число контрольно-пропускных пунктов? При нас их было всего четыре, чего - явно недостаточно.

Короче, не пора ли хотя бы на границе с летом «снять замки»?

* * *

Да, и вот еще!

Если раньше на здешнем рынке можно было запросто и бесплатно сфоткаться в кавказской папахе, то нынче - см. фото - даже «футболочно-эсэсэсэровский» журналист «Комсомольской правды» заплатил за это 50 рэ…