Кругом один импорт и агрохолдинги: почему на российских прилавках почти нет фермерских овощей и ягод

70% овощей и картошки стране дают небольшие хозяйства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нарезая салат «дружба народов» из азербайджанских помидоров с российскими огурцами, китайским чесночком и (внезапно) македонским перцем, размышляла я о чудесах российской статистики. Оказывается, более 70% овощей, а также картофеля стране дают фермеры и личные подсобные хозяйства россиян - таковы официальные данные Росстата. Да только где же они, эти овощи?

ПОХОРОНЫ КАПУСТЫ

На дворе - разгар сезона. А на полках магазинов - все те же помидоры и огурцы от отечественных тепличных агрохолдингов, что продаются там зимой. Картошка - так вообще по большей части египетская, чеснок - китайский. На рынках и в небольших частных магазинчиках - преимущественно продукция из братских… Вернее, как сейчас модно выражаться, «дружественных» стран.

Но и Росстат, возможно, не сильно грешит против истины. Отечественные фермерские овощи вполне себе существуют. Причем в нынешнем году их так много, что, например, в Краснодарском крае капусту просто… закапывают в землю (подробнее читайте здесь). Потому что продукции навалом, а перекупщики-оптовики предлагают смешные цены — 5 рублей за кило при себестоимости в 18.

Так почему же свои, фермерские фрукты-овощи даже в сезон мы так редко видим на прилавках?

ПРОБЛЕМА 1. СЕТИ - ДЛЯ АГРОХОЛДИНГОВ И ИМПОРТЕРОВ

Крупным торговым сетям мелкие производители не очень интересны. Им нужны большие партии однородного и отсортированного товара, которые будут в течение всего года доставляться бесперебойно, по оговоренному графику.

У небольших же производителей, как правило, нет хранилищ - поэтому кабачки и картошка у них только в сезон.

- Сетевым магазинам удобнее работать с компаниями-дистрибьюторами (крупными поставщиками-посредниками, - Ред.) или импортерами. Просто потому, что это обеспечит поставку продукции на протяжении всего года, - говорит руководитель отдела аналитики исследовательской компании Ntech Дарья Акимова.

Именно поэтому на овощных прилавках торговых сетей мы видим в основном тепличную продукцию отечественных агрохолдингов, которую можно производить круглогодично. Или овощи из Турции, Египта и жарких стран СНГ.

- Зачастую торговые сети создают у себя «фермерские уголки» - для ассортимента и привлечения покупателей, - добавляет президент ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Но продукция там обычно от фермеров, которые уже хорошо раскрутились и далеко не мелкие. Поэтому могут обеспечивать бесперебойно определенные объемы.

Да и цены в таких «фермерских уголках» совсем не «эконом-класса». Что тоже объяснимо. Чтобы поставлять продукцию в торговые сети, нужно выполнять требования по сертификации, безопасности, маркировке и т. п. После этого фермерская продукция объективно оказывается дороже. Потому что у крупного агрохолдинга те же затраты «размазываются» на гораздо больший объем.

Есть и еще одна причина, по которой крупные торговые сети и мелкие производители неинтересны друг другу.

- В большинстве случаев предоплату за поставляемый в сети товар фермеры не получают. Только постоплата с определенной задержкой плюс выплаты за непроданные скоропортящиеся продукты. То есть со дня отгрузки пройдет в лучшем случае месяц до момента, как поставщик увидит первые деньги. Для компаний с большими оборотами это не проблема. Но для фермеров, у которых с оборотными средствами обычно и так плохо, подобная задержка максимально неудобна, - утверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

ПРОБЛЕМА 2. «КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ» ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

Казалось бы, чего лишний огород городить. Давно придумано, где мелким производителям «от сохи» торговать - есть же рынки.

Есть-то они есть, но… По данным Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов России (АККОР), в стране нет ни одного рынка с долей фермеров более 5-10%. Основной контингент там - ИП, которые занимаются торговлей. Как поясняют в АККОР, для большинства фермеров любые рынки недоступны из-за высоких цен за место.

Почему так? Тут придется немного углубиться в историю вопроса. С начала десятых годов власти взялись приводить рынки в порядок. Долой бардак 90-х! Долой торговлю со столиков, ящиков, с земли!

Требования постепенно ужесточались. По нынешнему законодательству, сельскохозяйственный рынок должен находиться в капитальном строении - и не только в крупных городах, но и в любом поселке, где непонятно кто пойдет на такие затраты. Есть и куча других требований (к оборудованию, местам для хранения товара, договорам, самим арендаторам), призванных приблизить рыночную торговлю к магазинной. Но это означает, что и затраты на торговое место на рынке будут не сильно отличаться от тех, как если арендовать угол с прилавком в частном магазинчике. И окупаются, если торговать круглый год, а не только летом и осенью, когда у тебя вырос урожай.

И вот результат: рынки у нас и правда стали выглядеть цивилизованнее... Те, что выжили. В 2010 году в стране работало 3483 рынков, где был почти миллион торговых мест. В 2021 году осталось 881 рынков на 200 тысяч торговых мест (данные Росстата).

При этом на рынках мы видим примерно ту же публику, что торгует в мелких частных магазинчиках «у дома». Примерно с теми же азербайджанскими помидорами. Покупателям этот формат все менее интересен. Вот и получается, что сначала «цивилизация» вытеснила с рынков обычных фермеров, а теперь и сами рынки умирают, проигрывая конкуренцию сетевым магазинам с их более дешевым товаром.

ПРОБЛЕМА 3. ЯРМАРКИ — НЕ ДЛЯ «ДЕРЕВНИ»

В качестве более доступной для крестьян альтернативы вроде бы придуманы продуктовые ярмарки. Они нестационарные, и требования к ним проще - например, овощи и фрукты можно продавать без кассового аппарата.

Но и тут у мелких фермеров куча жалоб на то, что это «не для них». Самая характерная - электронные торги за место на ярмарке. Которые проходят слишком быстро, а во многих деревнях со скоростным интернетом не ахти, да и не все крестьяне в совершенстве его освоили.

Есть и другие минусы: в другой регион (скажем, с юга страны, где сейчас куча дешевой овощной продукции - в города центральной части) ехать накладно, товар надо где-то хранить и т. п.

Очень многое зависит и от региона. Где-то местные власти поддерживают фермерские торговые площадки, места там выделяются бесплатно и без особой бюрократии. Но в большинстве случаев с такой торговлей чиновники предпочитают не возиться.

На рынках и в небольших частных магазинчиках - преимущественно продукция из братских… Вернее, как сейчас модно выражаться, «дружественных» стран. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КУДА КРЕСТЬЯНИНУ ПОДАТЬСЯ

Федеральные власти статистику тоже смотрят. А потому периодически возникают идеи «послаблений», благодаря которым мелкие производители не гноили бы свои кабачки и капусту, а все-таки куда-нибудь продавали. Тем более после ситуации прошлого года, когда овощи из «борщевого набора» оказались самыми резко вздорожавшими продуктами.

С этого года фермерам разрешили, при соблюдении некоторых условий, продавать свою продукцию «с поля». Раньше такое было запрещено — это и «нестационарная торговля в неустановленном месте», и «нецелевое использование земли»… Но проблема в том, что не каждый горожанин поедет за нужной ему картошкой «в поле».

А в середине лета даже стали на полном серьезе обсуждать создание в магазинах «уголков дачника». Смысл в том, чтобы продукция из личных подсобных хозяйств и дачных огородов могла продаваться в торговых сетях на отдельных полках. Затык вышел с тем, как обеспечивать подтверждение безопасности подобной продукции. Обычный перечень документов, который сейчас нужно предъявить при поставке овощей-фруктов в торговую сеть, даже для мелких фермеров обременителен - не говоря уж о дачниках. Нужны лабораторные анализы, декларация соответствия и т. п., а выдающие их организации, как правило, находятся не рядом - и все это платные услуги.

- Правильнее было бы обсуждать не как отдельному фермеру или дачнику «зайти» со своей картошкой в магазин, а создание работающего механизма кооперации, - считает Андрей Карпов. - С тем, чтобы на уровне кооператива решались вопросы с хранением, упаковкой, формированием партий товара. И был обеспечен контроль за качеством товара и гарантия его поставки. Ведь с малыми производителями есть еще и эта проблема. Даже если они подписали контракт, они могут не поставить товар - «что-то неожиданно случилось»...

НА ЗАМЕТКУ

Кто может торговать «упрощенно»

Если вдруг вы на своем личном огороде нежданно-негаданно вырастили богатый урожай, продать излишки можно по относительно простой схеме. Разъяснения по этому поводу для владельцев личных подворий и огородов как раз недавно дало Роскачество.

Итак, если вы хотите продать именно излишки личного урожая, для вас действует ряд послабленийю Вам не надо:

- регистрироваться (скажем, в качестве фермерского хозяйства, ИП или самозанятого),

- платить с таких продаж налоги,

- оформлять на товар декларации соответствия и прочую документацию.

Как доказать, что вы просто дачник или деревенский житель с хорошим огородом, а не предприниматель? Должны выполняться, как минимум, такие условия:

- участок не больше 50 соток,

- вы вырастили урожай сами, без привлечения каких-то работников или помощников за плату.

В доказательство эксперты Роскачества советуют взять справку в правлении садового товарищества или в местной сельской администрации. На всякий случай, для возможных проверяльщиков.

Как и где торговать? Роскачество для начала предупреждает, где нельзя. Стихийная торговля с рук в оживленных местах вдоль трасс, на окраинах деревень, рядом с которыми проходит автомобильная дорога, а также в городе «в местах с большой проходимостью людей» запрещена. За нарушение полиция прогонит и выпишет штраф от 500 до 2000 рублей.

А вот, где можно:

- сезонные ярмарки (и вас ждут проблемы, о которых мы тут уже говорили),

- специальные «социальные места», которые должны выделяться на рынках (но надо выполнить ряд условий - они в разных регионах различны и их лучше уточнять у администрации конкретного рынка),

- оптовые базы (если они согласны с вами сотрудничать).

А теперь скажите честно: вы бы потащили на подобных условиях куда-нибудь продавать свои «лишние» пару мешков капусты или картошки? Потому и закапывают...