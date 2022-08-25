Минобороны: ракетой «Искандер» уничтожено 200 военнослужащих ВСУ в воинском эшелоне в Днепропетровской области

Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции. Награждение состоялось на передовых позициях. Фото: МО и Росгвардия

Несмотря на угрозу радиационного заражения местности, украинские войска продолжают ожесточенные артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных Сил огневые средства противника подавлены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что днем ранее бойцы Росгвардии задержали на АЭС двух пособников диверсантов.

Генерал-лейтенант отметил, что за сутки высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30-ти националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

Мощные удары наносятся по всей линии соприкосновения с противником.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», - сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что высокоточные удары наносятся также по всем объектам военно-промышленного комплекса Украины, где идет ремонт вооружения и военной техники для украинских войск: «В населённом пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины».

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, живая сила и украинская военная техника в 149 районах.

Кроме того, ликвидированы четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов, два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

По данным военного ведомства российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотников, 19 снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командующий группировкой войск (сил) Росгвардии вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции. Награждение состоялось на передовых позициях.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом Мужества награжден командир одной из воинских частей Росгвардии полковник Нурид М. Четверо военнослужащих спецподразделения ведомства удостоены медалей «За отвагу» – ефрейторы Дмитрий Н., Арсен Ш., Роман Ш. и рядовой Владимир Б. Полковник Нурид М. с начала специальной военной операции умело руководит подчиненными при выполнении ими поставленных боевых задач.

Полковник Нурди М. неоднократно выводил личный состав из-под обстрела реактивными системами залпового огня, танками и миномётами противника, ефрейтор Дмитрий Н. под плотным огнем противника уничтожил пулемётный расчёт националистов.

В том же бою отличились и его сослуживцы: ефрейтор Арсен Ш. выявил позицию вражеского снайпера и уничтожил его, а также поразил покинувшую укрытие группу пехоты противника. Ефрейтор Роман Ш. обеспечил устойчивую связь с вспомогательным пунктом управления и взаимодействующими подразделениями. Кроме того, боец успешно поразил огневую точку противника реактивной штурмовой гранатой. Рядовой Владимир Б. вынудил покинуть противника оборудованную позицию, попав из гранатомёта в оконный проём здания, где находились националисты.

Объезжая боевые позиции группировки войск, командующий также вручил ведомственные награды отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим. Медали «За боевое содружество» удостоены сержант Александр Б., младший сержант Данила П. и ефрейтор Максим Т, медалью «За проявленную доблесть» III степени награждены прапорщики Илья Д. и Михаил К.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

273 - самолета.

148 - вертолетов.

1808 - беспилотных летательных аппаратов.

369 - зенитных ракетных комплексов.

4384 - танка и других боевых бронированных машин.

819 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3340 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5048 - единиц специальной военной автомобильной техники.