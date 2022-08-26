МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников

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«Мы продолжаем развивать партнерство с BelkaCar и совместно создаем продукты и сервисы для комфорта наших клиентов. Вместе с партнерами из BelkaCar мы выбрали самые популярные направления у пользователей каршеринга: из Москвы и от Сочи. Сектор автотуризма в нашей стране динамично растет, и мы уверены, что наши туристические продукты будут востребованы, в том числе и семьями с детьми. Гиды МТС бесплатные, ими удобно пользоваться, и в наших планах расширение проекта на другие регионы», - прокомментировала руководитель проекта МТС Music Ирина Муромская.

Протяженность автогида из Москвы до «Ясной Поляны» составляет 200 километров и проходит мимо старинных русских городов - Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Слушателей ждут порядка 40 интересных рассказов про культурные достопримечательности: про самый известный усадебный комплекс тульского края, как помогал Антон Павлович Чехов местным жителям живя в поместье Мелихово, по образу кого Толстой «рисовал» Анну Каренину. Также из гида можно узнать историю причудливой формы самоваров, как зоолог Михаил Заболоцкий помог сохранить численность зубров, которые были на грани исчезновения, и другие факты и советы местных жителей, которые не найти в традиционных путеводителях.

В озвучке маршрутов принимали участие автор проекта «Заброшенная Россия» и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и авто-путешественник Георгий Хачатуров.

В Краснодарском крае МТС запустит сразу несколько маршрутов из Сочи по самым популярным направлениям, которые выбирают клиенты каршерингового сервиса BelkaCar, в том числе до Туапсе и до Красной Поляны.

Прослушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Достаточно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, перейти на главную страницу приложения и запустить аудиоэкскурсии.

«Мы всегда стремились обеспечить наших клиентов самым необходимым для комфортной поездки как внутри населенного пункта, так и за его пределами. В последнее время мы видим растущий интерес к аудиоконтенту, который можно слушать в дороге как «путевую информацию». Мы объединили усилия с МТС в рамках проекта по созданию «народных» аудиогидов и популяризации достопримечательностей, ценимых локальными сообщества, и создали уникальные туристические автомаршруты по популярным направлениям», - отметила директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко.